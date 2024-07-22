Дефолт скасовується: Кабмін зміг домовитися з власниками українських єврооблігацій

У 2022 році український уряд уклав угоду з міжнародними кредиторами щодо тимчасового припинення обслуговування боргів. Термін спливав 1 серпня цього року. У випадку непродовження домовленостей на країну очікував би дефолт.

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«Сьогодні ми досягли принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій України. Це важливий етап процесу реструктуризації боргу, що дозволить зекономити 11,4 млрд дол США на його обслуговуванні протягом наступних трьох років та 22,75 млрд — до 2033 року», — повідомив прем'єрміністр Денис Шмигаль.

За його словами, вивільнені кошти спрямують на оборону соціальний захист та відновлення України.

Як зазначала «Економічна правда», з 24 лютого 2022 року держборг України зріс з 2,7 трлн грн до 6,1 трлн грн, у доларовому еквіваленті — з 93 млрд дол до 151 млрд дол. Близько його чверті становлять внутрішні запозичення, половина з яких — довгострокові борги уряду перед Національним банком. Ще майже половина боргів — це зобов'язання перед міжнародними фінансовими організаціями та країнами-партнерами. Як правило, ці кредити дешеві, довгі і надаються на пільгових умовах. Крім того, офіційні кредитори погодилися не стягувати платежі за наданими кредитами до 2027 року. Щоправда, ця домовленість не поширюється на МВФ, борг перед яким країна продовжує справно обслуговувати.

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Нагадаємо, що уряд планує підвищити податки, зокрема військовий збір.

Фото з відкритих джерел

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