Мікросумки та пуховики: дизайнер назвав антитренди 2025-го року

Відомий дизайнер Андре Тан, який вразив зізнанням, назвав головні анти-тренди 2025-го року. Про те, що не можна одягати у новому році він написав на своїй сторінці у соціальній мережі. Однак, дизайнер додав, що, якщо річ вже дуже подобається, то треба бути обережним з її поєднанням.

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«Ось і настав час попрощатися з деякими трендами! — повідомив Тан. — Але! якщо дуже хочеться, то будь-ласка, носить їх обережно, розставляйте правильні акценти».

За словами Андре Тана, свою актуальність втратили неонові відтінки у речах і додав, що неон залишає свої позиції тільки в аксесуарах.

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«Неонові відтінки офіційно втратили актуальність поступившись місцем стриманим і натуральним кольорам: бежевому, оливковому, пастельним та приглушеним темним тонам», — зазначає дизайнер.

Немодним стає і взуття на тракторній підошві.

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«Рекомендую звернути увагу на моделі з витонченим силуетом і мінімалістичною підошвою, які додають образу елегантності та універсальності», — радить Тан.

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За словами дизайнера не в тренді вже шапки-біні з помпонами та мікросумки.

«У 2025 році мікро-сумки замінять місткі та функціональні моделі», — впевнений Тан.

Виходять з моди і надмірно обʼємні пуховики.

«Актуальними стануть утеплені пальта з поясом або пуховики середньої довжини з чіткими лініями», — написав Андре.

Раніше дизайнер назвав головні тренди сезону.

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