«Письменник Артур Кларк жартував: «Я не вірю в астрологію. Я Стрілець, і ми — скептики», — колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк

Останнім часом гороскопи набули у ЗМІ шаленої популярності. Їх публікують модні журнали і щоденні суспільно-політичні газети, щоб привернути увагу якомога більшої кількості читачів, адже астрологічні прогнози охоче читають, попри скептичне налаштування окремої групи читачів.

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Секрет популярності таблоїдних гороскопів, мабуть, у тому, що у непередбачуваному світі люди хочуть знайти оптимістичні відповіді на чимало запитань щодо майбутнього. Це стосується і кохання, і роботи, і здоров’я…

Астрологічні прогнози у ЗМІ набули популярності на початку минулого століття, коли один британський таблоїд опублікував гороскоп новонародженої принцеси Маргарет, створений британським астрологом Нейлором. Він розповів про її майбутні риси характеру та багате подіями життя. Цей гороскоп став справжньою сенсацією, яку обговорювали у Великій Британії на кожному кроці. Успіх публікації був шаленим, отож, астрологу запропонували вести авторську колонку на тему «Що пророкують зірки?». Слідом за цим таблоїдом колонки гороскопів почали публікувати і інші ЗМІ. Астрологічні прогнози стали невід’ємним атрибутом медіа, як і кросворди.

Знаки зодіаку не оминули своєю увагою і фарфористи у багатьох країнах світу. Українські митці теж створили чудові роботи, присвячені знакам зодіаку.

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В інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка та дослідниця українського фарфору, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк розповіла про фарфорові знаки зодіаку у творчому доробку вітчизняних фарфористів.

«Фарфорові фігурки знаків зодіаку дарують позитивні емоції «

- Попри розвиток високих технологій, люди вірять у чудодійність символів удачі, багатства, здоров'я і процвітання, — говорить Людмила Карпінська-Романюк. — Ми знаємо, що існує дванадцять знаків зодіаку: Овен, Телець, Близнюки, Рак, Лев, Діва, Терези, Скорпіон, Стрілець, Козоріг, Водолій, Риби. Назви знаків походять від назв зодіакальних сузір'їв, в яких по черзі знаходиться Сонце у своєму річному русі. Існує думка, що характер і поведінка людини багато в чому визначаються тим, під яким знаком зодіаку вона народилася. Стихію вогню уособлюють Овен, Лев та Стрілець, стихію землі — Телець, Діва, Козоріг, повітря — Близнюки, Терези, Водолій, водні знаки — Рак, Скорпіон, Риби. Вважається, що вогняні знаки пристрасні та енергійні, земні — практичні та діють виважено, повітряні — відкриті до нових ідей, а водні знаки — інтуїтивні та емоційні.

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— Легендарний італійський режисер Федеріко Фелліні казав: «Астрологія — дуже цікава спроба тлумачення суті речей, і якщо хтось вважає, що ця система його захищає — до чого його розчаровувати і говорити, що це казки, у які у наш час вже неможливо вірити».

- Так. А англійський письменник та футуролог Артур Кларк жартував: «Я не вірю в астрологію. Я Стрілець, і ми — скептики». Хтось вірить в астрологію, хтось — ні, комусь подобається читати астрологічний прогноз та свій гороскоп заради розваги. У кожної людини свої уподобання. Фарфорові фігурки знаків зодіаку дарують позитивні емоції, і це головне.

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«Лева називають „королем звірів“, таким його зображає Владислав Щербина — хоробрим та впевненим»

— Хто з українських фарфористів створював фігурки знаків зодіаку?



- Цікаву колекцію створив відомий скульптор Владислав Щербина.

В. Щербина. Сувеніри «Овен, Телець, Близнюки, Рак, Лев, Діва». Київ, «Стандарт». Початок 1990-тих

В. Щербина. Сувеніри «Терези, Скорпіон, Стрілець, Козоріг, Водолій і Риби». Київ, «Стандарт». Початок 1990-тих

У 1988 році він пішов з Київського експериментального кераміко-художнього заводу і згодом отримав запрошення працювати у приватному кооперативі «Стандарт». Для кооперативу Владислав Щербина змоделював сервізи, вази, свічники, розробив варіанти мініатюрних сувенірів, наприклад, знаки зодіаку. Цікаво розглядати його трактування астрологічних знаків зодіаку. Наприклад, щербинівський Водолій виливає на себе з ковша, певно, холодну воду. Автор тонко підмічає властивість представників знаку перебувати в пошуку нових вражень і відчуттів. Його Діва — спокійна й урівноважена, затишна і комфортна. Тому не дивно, що у вільний час представники цього знака Зодіаку віддадуть перевагу не гучним вечіркам, а затишному спілкуванню з рідними та близькими. Лева називають «королем звірів», таким його зображає Владислав Щербина — хоробрим та впевненим. Адже він утілює силу Сонця і вогню. У геральдиці лев символізує королівську гідність і благородство.

«Я не читаю щоденно астрологічні прогнози, проте знаходжу у собі риси, які притаманні моєму знаку»

— Цікаво!



— Чудову серію шкатулок зі знаками зодіаку створила скульпторка Полонського заводу художньої кераміки полтавчанка Тамара Будник. Вона працювала на підприємстві після закінчення у 1985 році Миргородського керамічного технікуму. Виготовляла нові зразки вжиткових виробів та їх декору для масового виробництва. У 2007 році Тамара Будник очолила художню службу підприємства. Її роботи зберігаються в Миргородському художньо-керамічному технікумі, Полонському історичному музеї. В Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї поміж інших робіт майстрині є три вишуканні шкатулки для зберігання прикрас. Ці шкатулки мають круглу форму. Діаметр кожної — сім сантиметрів, висота — десять з половиною сантиметрів. На покривці розміщені стилізовано виконані фігурки знаків зодіаку.

Т. Будник. Серія шкатулок зі знаками зодіаку. Полонський ЗХК. 1993

Таких шкатулок у серії дванадцять — відповідно до знаків зодіаку.

Т. Будник. Шкатулка зі знаком зодіаку «Лев». Полонський ЗХК. 1993

— Яка робота зі знаками зодіаку ваша улюблена?



— На мій день народження митець Євген Овчарик розписав для мене декоративну тарілку форми, створеної скульптором Миколою Боярко. На ній зображений мій знак зодіаку — Козоріг. Я не читаю щоденно астрологічні прогнози, проте знаходжу у собі риси, які притаманні моєму знаку. Кажуть, жоден інший знак зодіаку не вміє добиватися цілей з тою ж колосальною завзятістю, як Козоріг. Правда, часом Козороги страждають від свого характеру: підвищеної вимогливості, категоричності та надмірної серйозності.

Розпис Євгеном Овчариком знаком «Козоріг» на формі декоративної тарілки Миколи Боярко. Тернопільський ФЗ. 2020

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з колекціонеркою Людмилою Карпінською-Романюк про статуетки українських фарфористів за мотивами казок Андерсена.

До речі, запрошуємо читачів «ФАКТІВ», які є поціновувачами краси порцеляни, до першого в Україні Музею фарфорових фігур ShvetsMuseum. У колекції музею ви зможете побачити найкращі зразки світових фарфорових мануфактур. Неймовірна порцелянова подорож подарує вам чимало позитивних емоцій та запам’ятається на все життя!

На фото у заголовку В. Щербина. Сувеніри «Рак», «Лев». Київ, «Стандарт». Початок 1990 -тих

Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк

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