Не поспішайте їх купувати: названо п’ять автомобілів, які швидше за інших знеціняться до кінця року

Під час війни водії в Україні потерпають не тільки від високих податків при продажах авто, але й від того, що деякі моделі машин знецінюються практично не очах.



Щоб застерегти водіїв без великого досвіду, видання Motorbiscuit виділило п’ять авто, які, ймовірно, втратять у ціні за перші п’ять років експлуатації, пише «Твоя машина».



До переліку «небезпечних моделей» експерт включили такі автівки.

ВІДЕО ДНЯ

5. Jaguar XF

Втрата вартості: 57,6%

Сума втрат: близько $ 40 000 (1,66 млн грн)

4. Гібрид BMW 5-Series

Втрата вартості: 58,8%

Сума втрат: близько $ 38 000 (1,58 млн грн)

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3. Maserati Ghibli

Втрата вартості: 61,3%

Сума втрат: близько $ 59 000 (2,45 млн грн)

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2. BMW 7-Series

Втрата вартості: 61,8%

Сума втрат: близько $ 73 000 (3,03 млн грн)

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1. Maserati Quattroporte

Втрата вартості: 64,5%

Сума втрат: близько $ 90 000 (3,74 млн грн).

Нагадаємо, що ще однією статтею витрат водіїв скоро можуть стати і платні дороги, які планується побудувати на шести ділянках. Плата на них буде не нижчою за 1 грн за кілометр.

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