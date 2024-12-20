Платні дороги для України: де будуть і скільки доведеться платити

У той час як в Україні змінюється процедура сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху, є шанс, що в нашій країні з'являться також перші платні дороги. Вони можуть бути побудовані на 6 ділянках, що найбільш підходять для цього, а ціна проїзду в залежності від класу транспортного засобу буде не нижчою за 1 гривню за кілометр.

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Про це пише Hromadske, згідно з даними якого після майже 10-річної перерви (з 2015 року) в Україні знову повернулися до ідеї створення платних доріг. При цьому мова може йти одразу про 6 відрізків доріг загального користування, на яких є хороший автопотік — не менше 20 тисяч авто на добу.

Йдеться про частини доріг загальною довжиною приблизно 1400 кілометрів: частину дороги від Борисполя до Полтави, відрізок від Києва до Рівного, маршрут із Дніпра до Кривого Рогу та Миколаєва, маршрут Ягодин — Ковель — Луцьк, маршрут Харків — Дніпро — Запоріжжя та відрізок дороги від Херсона до Миколаєва.

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У 2020−2021 роках уряд уже розробив попереднє техніко-економічне обґрунтування для цих шести відрізків, щоб зробити з них пілотний проєкт. Нині ж на них аналізують інтенсивність руху.

Що ж до можливої плати за проїзд, то ще в грудні 2020-го Кабмін встановив максимальний розмір такої плати. Так, для мотоциклів, легкових автомобілів, мікроавтобусів та вантажівок масою до 3,5 тонни максимальний тариф становить 0,023 євро за кілометр (1 гривня за кілометр). Для вантажівок габариту від 3,5 до 12 тонн та автобусів — 0,045 євро (2 гривні). Для вантажівок понад 12 тонн, великих автобусів та автопоїздів — 0,133 євро (5,84 гривні).

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Як повідомляли «ФАКТИ» раніше, в Україні набули чинності нові обмеження для автотранспорту.

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