Нічого не вийде: популярний співак про свою самостійність

Популярний співак Артем Пивоваров, який співав перед боєм Олександра Усика, показав свій шлях у творчості. На сторінці у соціальній мережі Артем виклав мотиваційне відео. Спочатку він девʼятирічний хлопчик, якому багато хто казав, що в нього нічого не вийде, а потім — музикант, який збирає великі концертні зали.

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«У тебе нічого не вийде… — підписав відео Артем. — Думаєш? Дивись…»

У мотивуючому кліпі зібрані найяскравіші уривки з виступів Пивоварова. Відомо, що співак неодноразово наголошував на тому, що йому у творчості ніхто ніколи не допомагав.

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Підписники та колеги відреагували на допис музиканта.

«Кращий», — коротко прокоментувала Джеррі Хейл.

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«Приклад, як потрібно рухатись до своїх мрій», — зауважили шанувальники.

«Солодкий хлопчик, на відео став дорослим чоловіком, який здобув все самостійно», — зазначили підписники.

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«У тебе, Артем, все вийшло, і ми тобою Пишаємось, — підтвердили у мережі. — Ти є прикладом для всіх. Ти показав, що потрібно іти до своєї цілі і проходити всі перешкоди. Всі твої мрії здійсниться».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що популярні музиканти вразили дуетом.

Фото у заголовку: кадр з відео у соцмережі

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