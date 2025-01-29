ТОП-5 відтінків пальта, на які варто звернути увагу на розпродажі

Розпродажі дарують нам океан ідей, та все ж важливо зосередити свою увагу на тому, що дійсно варто купити. Одна з таких речей — елегантне пальто.

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У період зимових розпродажів така покупка може бути вигідною. На які кольори варто звернути увагу? Перш за все, на чорне пальто. Воно поза часом, якщо не обтяжене зайвим декором — наприклад, химерними ґудзиками, штучним хутром або аплікацією. Що лаконічніший фасон, то більша ймовірність того, що ви будете його носити тривалий час і воно вам не набридне.

Також актуальні синє і бежеве пальто. Звичайно, важливий відтінок. Він має освіжати вас.

Не проходьте повз сіре та біле пальто. Білий верхній одяг має дуже ошатний вигляд. І хоча він потребує ретельного догляду, таке пальто варто мати в гардеробі для особливих випадків, але не для щоденного носіння.

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Купуючи пальто, подумайте, з чим його носитимете — з яким взуттям, сумкою, головним убором і шарфом.

Не робіть спонтанних покупок, якщо не хочете викинути гроші на вітер

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Нагадаємо про головні помилки під час купівлі на зимових розпродажах.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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