Озброюють свою піхоту дробовиками: ЗМІ про військових з КНДР

Українська 22-а механізована бригада у Курській області, де очікується прибуття нових військових з КНДР, знищила північнокорейського командира роти у званны полковника та отримала можливість оцінити його спорядження. Як пише аналітик Forbes Девід Акс, озброєння північнокорейського військового є дуже дивним видовищем для ЗСУ.

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Український військовий кореспондент Юрій Бутусов отримав можливість ознайомитися з комплектом.

«Ми бачимо, що у нього досить якісне спорядження, — написав Бутусов. — Зокрема, північнокореєць мав при собі напівавтоматичну рушницю „Вепрь-12“, явно маючи намір використовувати її проти українських безпілотників з видом від першої особи».

Північнокорейський полковник керував своїми бійцями, коли його рота врізалася в 22-гу механізовану бригаду в секторі Курщини, де за останні тижні точилися найзапекліші і найжорстокіші бої. З листопада об'єднані сили з 60 000 росіян і північнокорейців намагаються — здебільшого безуспішно - витіснити 20 000 українців.

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«Він дійсно був зі своїми бійцями, — розмірковує Бутусов. — Українці змогли відтягнути тіло полковника у відносно безпечний тил. Й змогли ретельно вивчити російські документи полковника, його щоденник, написаний повністю корейською мовою, а також його зброю і спорядження, включаючи радіостанцію китайського виробництва, гранати, автомат АК-12 і рушницю „Вепрь-12“ 12-го калібру. При ньому було одразу два автомати».

Велике бойове навантаження полковника стало можливим завдяки тому, що Бутусов описав як «дуже високі» стандарти фізичної підготовки північнокорейців.

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За словами одного з аналітиків з відкритих джерел розвідки, дробовик, очевидно, призначений для протидії ПТРК. У той час як мільйони вибухонебезпечних безпілотників затьмарюють небо над лінією фронту в Україні і на Курщині, обидві сторони озброюють свою піхоту дробовиками, широкий конус вогню яких ідеально підходить для знищення дронів за мить до того, як вони завдадуть удару. Українці навіть озброїли деякі зі своїх безпілотників подвійними дробовиками, перетворивши їх на повітряних мисливців на безпілотники, йдеться у статті.

Деякі російські військовослужбовці звертаються до соціальних мереж з проханням до своїх прихильників вдома надіслати їм дробовики. На противагу цьому, власний дробовик північнокорейського полковника скоріше військового зразка.

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Чимало українських спостерігачів відзначили, що північнокорейці набувають досвід і використовують свою підготовку до нинішньої ери війни з використанням безпілотників.

«У корейців бездоганна стрілецька підготовка, — пояснив український військовий Володимир Демченко. — Про це свідчить статистика знищених ними невеликих безпілотників. Одна людина виступає в ролі приманки, а двоє товаришів влаштовують засідку і знищують безпілотник. Це має сказати вам дещо про їхню моральну стійкість перед обличчям того, що я вважаю найстрашнішою протипіхотною зброєю, доступною сьогодні».

Раніше повідомлялося, що війна в Україні обходиться кремлю дедалі дорожче — британські спецслужби розповіли про колосальні втрати росіян.

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