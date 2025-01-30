Чотири області постраждали внаслідок нічного нальоту безпілотників

Під час нічної атаки дронами-камікадзе, коли росіяни, зокрема, вдарили по багатоповерхівці в Сумах, ворог загалом застосував 81 ударний БпЛА типу «Shahed» та безпілотники-імітатори різних типів.

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Як повідомляють в командуванні Повітряними силами ЗСУ, баражуючі боєприпаси заходили на українську територію з кількох напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (рф).

«Станом на 09:00 підтверджено збиття 37-ми ударних БпЛА типу „Shahed“ та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Херсонській та Одеській областях. 39 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків)», — йдеться в повідомленні.

Наслідки ворожої атаки наразі ліквідують в чотирьох регіонах: постраждали Чернігівщина, Сумщина, Одещина та Полтавщина. Зафікосовані пошкодження промислових підприємств, приватних та багатоквартирних будинків, автотранспорту…

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Нагадаємо, що днями під час атаки «шахедів» на Київщині повідомляли про пошкодження житлових будинків у кількок районах області та постраждалих.

Фото поліції

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