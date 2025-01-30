Пенсію за січень виплачено: хто в лютому отримає підвищену пенсію

У 2025 році на українців очікує реформа пенсійного забезпечення, суть якої зведеться до впровадження накопичувальної пенсійної системи. Тим часом, ПФУ повідомив про завершення фінансування виплати пенсій за січень.

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Як повідомляється на сайті Пенсійного фонду, на виплату пенсії у січні було направлено 61,7 млрд грн. Ще 7,7 млрд грн було витрачено на страхові платежі, виплату субсидій на комунальні послуги та різноманітні пільги. При цьому у грудні на виплату пенсій ПФУ направив 63,3 млрд грн.

Хоча про завершення фінансування ПФУ прозвітував 29 січня, всі українські пенсіонери отримають свої виплати вчасно, у тому числі ті, у кого одержання виплати припадає на 30−31 січня. Так, через існуючу практику звітності Державної казначейської служби, остання за кілька днів до закінчення місяця переказує всі гроші заздалегідь, тому всі кошти на виплату пенсій уповноважені банки та «Укрпошта» отримали сповна.

Більше того, з лютого деякі пенсіонери отримуватимуть підвищену пенсію:

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на 300 гривень більше — ті, кому у лютому виповниться 70 років;

на 400 гривень більше — ті, кому виповниться 75 років;

на 500 гривень більше — ті, кому виповниться 80 років.

Раніше міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович заспокоїла українців — накопичувальна пенсійна система не передбачає зростання відрахувань із зарплат громадян до пенсійного фонду.

Фото Pixabay

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