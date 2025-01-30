41.59 / 42.14 43.47 / 44.10
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Пенсію за січень виплачено: хто в лютому отримає підвищену пенсію

16:04 30 січня 2025
«Вікові надбавки» виплачують у 70, 75 та 80 років. Фото Pixabay

У 2025 році на українців очікує реформа пенсійного забезпечення, суть якої зведеться до впровадження накопичувальної пенсійної системи. Тим часом, ПФУ повідомив про завершення фінансування виплати пенсій за січень.

Як повідомляється на сайті Пенсійного фонду, на виплату пенсії у січні було направлено 61,7 млрд грн. Ще 7,7 млрд грн було витрачено на страхові платежі, виплату субсидій на комунальні послуги та різноманітні пільги. При цьому у грудні на виплату пенсій ПФУ направив 63,3 млрд грн.

Хоча про завершення фінансування ПФУ прозвітував 29 січня, всі українські пенсіонери отримають свої виплати вчасно, у тому числі ті, у кого одержання виплати припадає на 30−31 січня. Так, через існуючу практику звітності Державної казначейської служби, остання за кілька днів до закінчення місяця переказує всі гроші заздалегідь, тому всі кошти на виплату пенсій уповноважені банки та «Укрпошта» отримали сповна.

Більше того, з лютого деякі пенсіонери отримуватимуть підвищену пенсію:

РЕКЛАМА
  • на 300 гривень більше — ті, кому у лютому виповниться 70 років;
  • на 400 гривень більше — ті, кому виповниться 75 років;
  • на 500 гривень більше — ті, кому виповниться 80 років.

Раніше міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович заспокоїла українців — накопичувальна пенсійна система не передбачає зростання відрахувань із зарплат громадян до пенсійного фонду.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

198

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кекс з вишні. фото скрин відео

Кекс з вишнями: порадуйте рідних смачною випічкою на вихідні

Карти Таро, фото з відкритих джерел

Овнам — Маг, Стрільцям — Туз Мечей, а Рибам — Зірка: Таро-прогноз на четвер, 30 січня

Сергій та Сніжана Бабкіни

Іспанський сором: мережа обурена поведінкою родини Бабкіних

В сервісному центрі МВС

З лютого для водіїв почнуть діяти нові правила: що важливо знати

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту