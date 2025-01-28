Пенсійна реформа-2025: в Мінсоцполітики розповіли, скільки вираховуватимуть із зарплати

В Міністерстві соціальної політики, де раніше повідомляли про узгодження проєкту закону про накопичувальну пенсійну систему, який планують протягом найбличих місяців внести в парламент, запевняють, що реформа не передбачатиме підвищення податків

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В Мінсоцполітики повідомляють, що внески роботодавця та громадянина не збільшаться й будуть виокремлені із поточного єдиного соціального внеска та податку на доходи фізичних осіб (ЄСВ і ПДФО), та додають: «За власним бажанням працівник зможе сплачувати додатковий добровільний внесок».

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Вазначається, що результатом реформи пенсійної системи має стати «збільшення пенсійних виплат на 15−20% у порівнянні із середньою заробітною платою людини протягом життя, додатково до солідарної частини пенсіі». Цьому сприятиме 9-відсоткове відрахування від зарплати на накопичувальну пенсію.

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Пенсійну реформу планують затвердити цього року, а впроваджувати, ймовірно, вже з наступного.

Нагадаємо, що проєкт закону «Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення», який був винесений на обговорення ще наприкінці минулого року, зокрема, пропонує поступове зменьшення ЄСВ (протягом першого року запровадження системи з 22% до 17%, протягом другого року — до 16%, починаючи з третього року і в наступні роки — до 15%), а також введення обов'язкового платежа до державного або недержавних пенсійних фондів як для працівників, так і для роботодавців.

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Фото Pixabay

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