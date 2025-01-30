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Обливання кущів смородини окропом: чому городникам не варто користуватися цим «дідівським» методом

18:12 30 січня 2025
Догляд за смородиною&nbsp;— Чи варто обливати смородину окропом

Кущі смородини є на городах багатьох українців. Щоб отримати хороший урожай цих ягід, за кущами потрібно ретельно доглядати, пише На пенсії.

Раніше агрономи радили для підвищення врожайності обов’язково облити кущі смородини окропом. Це робили, як сніг починав сходити. Проте, зараз цього робити небажано, оскільки змінилися кліматичні умови.

Останніми роками зими значно тепліші, без тривалих морозів. У таких умовах кущі смородини не йдуть у глибоку сплячку, тому обливання окропом може тільки завдати шкоди, а саме — пошкодити бруньки, що набухають. Це може призвести до зменшення врожаю.

Тому досвідчені садівники радять зараз відмовитися від такого способу.

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Як писали «ФАКТИ», раніше «фермерка-красуня» розповіла, як правильно обрізати смородину восени. За її словами, першими потрібно видалити старі гілки, які вже не будуть родити. Їх можна розпізнати по бурому забарвленню. Одночасно також потрібно вирізати хворі, пошкоджені комахами гілки. Якщо гілки лежать прямо на землі, їх можна або вирізати, або присипати землею й дати можливість вкоренитись.

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