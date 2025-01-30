Суму одноразової виплати мобілізованим киянам збільшили до 50 тисяч гривень

В Україні триває загальна мобілізація. Київрада прийняла рішення про збільшення виплати мобілізованим киянам з 30 тисяч до 50 тисяч гривень. Про це повідомив депутат Київради Михайло Іщенко.

ВІДЕО ДНЯ

«Київська міська рада підтримала ініціативу міського голови Віталія Кличка про збільшення суми одноразової матеріальної допомоги для мобілізованих киян із 30 000 грн до 50 000 грн. Такий розмір допомоги будуть отримувати кияни, мобілізовані після набрання чинності рішення», — йдеться у повідомленні.

Раніше про плани збільшити допомогу заявив мер столиці Віталій Кличко.

«Я ініціюю збільшення виплати одноразової матеріальної допомоги для мобілізованих киян із 30 тис. грн до 50 тис. грн. І передбачимо ми сьогодні ці кошти у програмі „Захисник Києва“. Також сьогодні маємо ухвалити рішення про збільшення щомісячної фінансової допомоги, яку виплачує місто нашим медикам. Зокрема йдеться про підвищення суми допомоги молодшому медичному персоналу закладів охорони здоров’я столиці, які надають медичну та/або реабілітаційну допомогу. Нагадаю, вони отримують щомісячно від міста 2 тис. грн. Ми ж пропонуємо збільшити виплату до 3 тис. грн», — зазначив Кличко.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», виплати в розмірі 30 000 грн мобілізовані кияни почали отримувати в минулому році.

Фото: Офіційний портал Києва

РЕКЛАМА

31

Читайте нас у Facebook