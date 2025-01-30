В Україні, де триває загальна мобілізація, Кабмін 28 січня постановою № 91 вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації (Постанова № 560), пише Судово-юридична газета.

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Так, тепер в іншій редакції було викладено норму ч. 3 п. 69, за якою раніше було передбачено, що громадяни, які перебувають на військовому обліку та з набранням чинності Указом Президента про оголошення мобілізації, прибули до ТЦК для уточнення своїх облікових даних (адреси місця проживання, номерів засобів зв’язку, адреси електронної пошти та інших персональних даних), на медичний огляд не направляються, а викликаються повісткою.

Відповідно до внесених змін, відтепер такі громадяни можуть бути направлені на медогляд шляхом вручення їм повісток за наявності підстав для проходження медичного огляду відповідно до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів (зокрема у разі відсутності дійсного рішення військово-лікарської комісії про ступінь придатності військовозобов’язаного до військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період та/або під час дії правового режиму воєнного стану та/або наявності інших підстав, передбачених законодавством).

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук повідомила також, що сьогодні в Офісі президента провели робочу нараду з питань проходження ВЛК обмежено придатними військовозобов’язвними.

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«Проговорили необхідність невідкладного прийняття законодавчих змін, за якими: 1) повторне проходження ВЛК не обовʼязково для осіб до 25 років і для тих, хто належним чином визнаний особою з інвалідністю; 2) дедлайн переноситься з 5 лютого на 5 червня. Відповідний законопроєкт зареєстровано у Раді сьогодні під номером 12457. Обговорили питання належної організації процесів, щоб після встановлення нових строків люди змогли вчасно пройти ВЛК. Також домовились, що до прийняття вищевказаного закону, ТЦК не застосовуватимуть штрафи до тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого, та не оголошуватимуть їх у розшук. Відповідну директиву буде надіслано», — повідомила вона.

Як писали «ФАКТИ», раніше народна депутатка України Ірина Фріз повідомила, що Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочав процедуру реєстрації законопроекту щодо продовження терміну проходження ВЛК «обмежено придатними» до 5 червня.

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