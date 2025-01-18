На 200% за рік: Держстат назвав продукти, що найбільше подорожчали 2024-го

У той час як, за прогнозами експертів, у 2025 році продукти можуть подорожчати приблизно на 20%, у 2024-му деякі продовольчі товари зросли у ціні в 1,5 — 2 рази. Рекордсменами виявились капуста, морква та загалом овочі.

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Такі дані наводить Державна служба статистики у своєму огляді індексу споживчих цін за 2024 рік. Як стверджує народний депутат України Данило Гетманцев, саме овочі з «борщового набору» склали топ-5 харчових продуктів, що подорожчали у 2024 році.

Так, найбільше подорожчали такі продукти, як:

капуста (+204%, тут і далі до грудня 2023 року)

морква (+150%)

картопля (+96,6%)

яблука (+71,9%)

буряк (+71,3%)

масло вершкове (+40%)

антибіотики імпортні (+25,9%)

борошно пшеничне (+25,7%)

сметана (+25,5%)

сигарети з фільтром (+25,1%).

Але паралельно із цим ціни на деякі продукти падали. Так, на свинину вони впали на 4,6%, пшоно (-4,4%), сало (-4,2%), горілку (-1,6%), дизельне пальне (-0,8%) та цукор (-0,4%). Щоправда, на ту саму свинину та сало, як стверджує нардеп, самі виробники знижували ціну, оскільки попит на них усередині України серйозно впав.

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«Все це призвело 2024 року до прискорення інфляції в цілому (з 5,1% на кінець 2023 року до 12% на кінець 2024 року), а за окремими позиціями, зокрема борщового набору, до галопуючого зростання цін. Подивимося, як відреагують виробники на такі цінові тенденції, і як зміниться цього року пропозиція щодо товарів, за якими зафіксовано цінові максимуми та мінімуми. Загалом, за оцінками НБУ, розраховуємо на уповільнення інфляції, починаючи з другої половини цього року», — зазначає народний депутат України Данило Гетманцев.

Як повідомляли «ФАКТИ», у 2025-му році вже намітилася тенденція до зростання цін на каву, молочні продукти та яйця, можуть подорожчати свинина та сало, а також дизельне пальне та бензин.

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Фото «ФАКТІВ»

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