Підтримали тата: Бекхеми у майже повному складі відвідали вечірку модного бренда, яку організував Девід

На відміну від Вікторії Бекхем, бізнес якої зазнає збитків, глава сімейства Девід, крім футболу, може похвалитися успіхами у фермерстві, зборах донатів на підтримку спорту та організації різних заходів.



Зокрема, Девід Бекхем організував вечірку модного бренду Boss, написала Вікторія у соціальній мережі.

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«Гордимося тобою», — підписала вона світлини.

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50-річна дружина футболіста позувала у сукні власного бренду Victoria Beckham.

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13-річна Харпер одягла довгу сукню з шовку. Нова кохана молодшого сина пари Круза, Джекі Апостел, яка старша за нього на 11 років, прийшла у білому костюмі та червоній мереживній білизні. Середній син Вікторії та Девіда Ромео теж вивів у світ нову кохану Кім Тернбулл. Дівчина прийшла в чорних штанах з розрізами та жакетом.

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Зазначимо, що Вікторія та Девід Бекхем одружені з 1999 року та виховують чотирьох дітей. Старшого сина подружжя, 25-річного Брукліна, та його 30-річної дружини Ніколи Пельтц на заході не було.

Нагадаємо, раніше стало відомо, завдяки чому Девід і Вікторія Бекхеми часто бувають на королівських прийомах у Букінгемському палаці.

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