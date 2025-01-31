Чинні підходи до визначення вартості будівництва гальмують розвиток і бізнес: ФРУ звернулася до глави Мінрозвитку Кулеби

Федерація роботодавців України (ФРУ) наполягає на внесенні змін до Настанови з визначення вартості у будівництві, затвердженої наказом Мінрозвитку № 281 від 01.11.2021 року. З таким закликом ФРУ звернулася до Міністерства розвитку громад та територій України. На думку ФРУ, чинний документ містить низку протиріч та «радянські» підходи і провокує виникнення суттєвих проблем у будівельній галузі.

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«Зокрема, ця Настанова містить „радянські“ підходи до регулювання будівельної сфери, орієнтовані на планову економіку та господарський метод виконання робіт, що не відповідає сучасному розвитку технологій і обмежує економічну ефективність. Визначення прибутку та адміністративних витрат, що базується на застарілих нормах людино-годин, є економічно необґрунтованим та шкодить розвитку галузі. Такі підходи не дозволяють врахувати вплив новітніх технологій та методів, а також не відповідають реальним умовам ведення бізнесу», — йдеться у зверненні ФРУ.

Наприклад, відповідно п. 4.38 зазначеної Настанови базою для визначення прибутку при складанні інвесторської кошторисної документації є загальна кошторисна трудомісткість, яка виражається у гривнях на одну людино-годину на підставі показників, наведених у додатку 25. Даний метод підрахунку прибутку був започаткований в СРСР й використання даних розрахункових параметрів прибутку при такому підході становить не більше 2,5% від вартості об’єкту. Цей підхід є економічно необґрунтованим, а використання більш продуктивних машин та механізмів не дає можливості підтверджувати нереальні і штучно завищені норми людино-годин.

У листі на ім’я глави Мінрозвитку Олексія Кулеби ФРУ надала детальні пропозиції щодо усунення протиріч у чинній постанові та закликала терміново внести необхідні зміни.

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«Врегулювання вищевказаного питання, безумовно, матиме позитивний ефект для будівельної галузі в цілому та, зокрема, щодо збільшення прозорості та економічної ефективності при визначенні вартості будівництва», — йдеться у листі до міністра розвитку громад.

Раніше Федерація роботодавців транспорту попередила про ризик закриття підприємств у разі підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці». Вони пояснили це тим, що більшість підприємств вже вичерпали запас міцності і не зможуть продовжувати роботу, якщо тарифи зростуть.

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