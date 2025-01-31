Можете втратити гроші на банківському рахунку: українців попередили про фейкові «листи від газмереж»

Останнім часом в Україні з'явилася нова шахрайська схема: споживачам газу розсилають фальшиві договори та рахунки, прикриваючись іменем «Газмереж».

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Під загрозою — персональні дані українців та гроші на банківських рахунках, повідомили у компанії.



Зокрема, клієнти почали отримувати електронні листи з пропозиціями підписати договір, сплатити рахунки чи затвердити акти виконаних робіт. Однак усі ці пропозиції містять фішингові посилання. У разі переходу за ними шахраї отримують доступ до вашої особистої інформації, включаючи банківські рахунки.

Щоб не попасти на шахраїв, у компанії радять перевіряти електронну адресу.

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«Єдиною офіційною поштою „Газмереж“ є адреси з доменом @grmu.com.ua (наприклад, [email protected]). Якщо ім'я відправника виглядає підозріло або не відповідає офіційним адресам, не відкривайте листа. Не переходьте за посиланнями. Будь-які пропозиції підписати договір чи оплатити рахунок через невідомі лінки є небезпечними», — наголошують у компанії.

Також потрібно перевіряти інформацію через офіційні канали. Якщо виникають сумніви, варто звернутися до служби підтримки «Газмереж» через офіційний сайт або контактний центр.

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«Якщо ви випадково надали доступ до своїх даних, негайно зверніться до банку, щоб заблокувати рахунок. Будьте пильними, захищайте свої дані й пам’ятайте, що офіційні компанії ніколи не вимагають підписання документів через підозрілі посилання», — зазначають у компанії.

Раніше ми розповідали про те, як шахраї виманюють гроші у родичів полонених та зниклих безвісти.

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