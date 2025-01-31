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Справжня жінка: колишній Холостяк вдруге став батьком

19:45 31 січня 2025
Іраклі Макацарія з дружиною

Відомий грузинський продюсер, герой українського романтичного реаліті «Холостяк» та суддя «Танців з зірками» Іраклі Макацарія, у якого у 2023 році народився син, вдруге став батьком. Його дружина, Ліза Чічуа народила дівчинку. Про це щасливі батьки написали на своїх сторінках у соціальній мережі, виклавши фото ручки крихітки. Ще до народження було відомо, що пара очікує доньку.

«Ласкаво просимо», — підписав світлину Іраклі.

"Ласкаво просимо", - підписав фото ручки донечки Іраклі Макацарія

До поздоровлень родини приєдналися й українські колеги Макацарії та його шанувальники. З народженням доньки привітали шоумен Володимир Остапчук та танцюрист Євген Кот. Підписники звернули увагу на те, що дівчинка вже при народженні має «манікюр».

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«Вітаємо, видно що справжня жінка народилася, одразу з манікюром», — прокоментували подію.

«Вітання з України!» — написали у коментарях.

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«Які маленькі нігтики, нехай росте здорова та на радість батькам», — привітали родину.

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Нагадаємо, нещодавно співак Позитив та його дружина танцюристка Юля Сахневич вперше стали батьками.

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