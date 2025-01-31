«Вояків Кіма» вивели з лінії фронту на Курщині: стала відомою причина

Війська Північної Кореї були виведені з лінії фронту в Курській області, оскільки вони зазнали великих втрат у боях. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на офіційних осіб України та США.

ВІДЕО ДНЯ

Анонімні джерела видання наголошують, що північнокорейських військ, які відправляли на війну як підкріплення для армії рф, не помічали на фронті вже близько двох тижнів.

Зауважимо, що в листопаді 2024-го Кім Чен Ин відправив до росії близько 11 тисяч своїх солдатів. Втім, як раніше заявляв головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, за три місяці боїв чисельність сил КНДР скоротилася вдвічі.

Своєю чергою, українські військові, які воювали проти північнокорейців, описували їх як запеклих воїнів. Втім, дезорганізація в їхніх лавах і відсутність згуртованості з російськими підрозділами швидко призвели до втрат, повідомив NYT український чиновник. Від моменту прибуття на поле бою солдати Північної Кореї були залишені напризволяще. Просуваючись з невеликою кількістю бронетехніки, вони рідко зупинялися, щоб перегрупуватися або відступи.

РЕКЛАМА

«Багато солдатів є одними з найкраще підготовлених сил спеціальних операцій Північної Кореї, але росіяни, схоже, використовували їх як піхотинців, відправляючи хвилями через поля, усіяні мінами, щоб їх косив сильний український вогонь», — пише New York Times.

Американські чиновники у спілкуванні з виданням наголосили: рішення вивести північнокорейські війська з лінії фронту може бути тимчасовим. З їхніх слів, цілком можливо, що вони можуть повернутися після додаткового навчання або після того, як росіяни знайдуть нові способи їх розгортання, щоб уникнути таких великих втрат.

РЕКЛАМА

А поки що на підтримку об'єднаних російсько-північнокорейських сил Північна Корея відправила до росії ракетні установки, замасковані під… цивільні вантажівки.

Фото з відкритих джерел

РЕКЛАМА

108

Читайте нас у Facebook