КНДР кинула у бій проти України дивні системи на вантажівках

Північна Корея, крім 150 балістичних ракет і величезної кількості іншої зброї, відправила до росії ракетні установки, замасковані під цивільні вантажівки, на підтримку об'єднаних російсько-північнокорейських сил. У рамках військового параду в Пхеньяні у 2023 році північнокорейська армія продемонструвала різноманітні цивільні вантажівки та самоскиди з прихованими в них реактивними системами залпового вогню. Нещодавно подібна пускова установка з вантажівкою з'явилася в Курській області, пише видання Forbes.

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Пускова установка «інкогніто» з 12 готовими до запуску 122-міліметровими ракетами, кожна з яких має дальність польоту 30 кілометрів, є п'ятим основним типом техніки, яку Північна Корея перекинула до росії разом з 11-м армійським корпусом. Цей корпус налічував 12 000 військовослужбовців, коли прибув до рф в жовтні. Але з того часу втратив третину солдатів під час штурмів українських позицій.

Сотні одиниць північнокорейської техніки включають протитанкові ракетні пускові установки «Булсае-4», 170-міліметрові гаубиці M1989, 240-міліметрові ракетні пускові установки M1991, а також щонайменше один рідкісний зенітно-ракетний комплекс «Тор» на колісному шасі. Російські війська випадково підірвали «Тор» на початку січня, прийнявши його за українську систему.

Як зазначають автори статті, пускова установка на вантажівці є дивною системою з потенційно обмеженою корисністю. Приховування пускових установок у цивільних авто може допомогти зайняти позицію перед раптовою атакою на непідготовленого супротивника. Але це не допоможе їм уникнути української артилерії і безпілотників на полі бою, де російські полки вже давно використовують тисячы цивільних транспортних засобів у військових цілях.

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Українці рідко коли вагаються підривати цивільні автомобілі, які вони знаходять поблизу лінії фронту. Тепер, коли вони знають, що північнокорейці ховають ракети у вантажівках, вони вагатимуться ще менше.

Чи зможуть північнокорейські командири зосередити достатню кількість замаскованих пускових установок для ефективного загороджувального вогню? Тут, йдеться у публікації, є підстави для скептицизму. Як приклад наводять те, що росія втратила понад 250 БМ-21 за перші 35 місяців своєї повномасштабної війни проти України.

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