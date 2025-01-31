Так роблять в кращих готелях на Сонячному Березі: як чистять сантехніку в Болгарії

В той час як турецькі господині чистять унітаз за допомогою нагрівання оцту та додавання в нього ще двох компонентів, їх сусіди по Балканському півострову болгари проводять очищення за допомогою інших компонентів.

ВІДЕО ДНЯ

Про це пише болгарський сайт з клінінгу.

На думку жінок цієї країни (зокрема, працівниць готелів на Сонячному Березі), одним з кращих засобів очистки унітазу та багатьох інших речей з є звичайна лимонна кислота.

Доступність та ефективність роблять її незамінним помічником у боротьбі із забрудненнями. Для досягнення найкращого результату рекомендується використовувати три пакетики лимонної кислоти.

РЕКЛАМА

Процедура очищення досить проста: два пакетики рівномірно розподіляють по внутрішній поверхні унітазу, а третій — засипають у бачок. Важливо залишити унітаз у такому стані на кілька годин, оптимально на всю ніч. За цей час лимонна кислота ефективно розм'якшить наліт, готуючи поверхню до подальшого чищення.

Після вказаного часу необхідно ретельно очистити поверхню унітазу йоржиком. За словами болгарських господинь, такий метод дозволяє досягти вражаючого результату — білої, чистої поверхні унітазу без слідів забруднень.

РЕКЛАМА

Переваги даного методу очевидні:

доступність та дешевизна лимонної кислоти;

відсутність потреби у використанні агресивних хімічних засобів;

ефективність у боротьбі з сечовим каменем, іржею та вапняним нальотом;

простота у застосуванні.

Крім того, на одному з сайтів болгарська господиня розповіла, де ще можна застосовувати лимонну кислоту (її слова при бажанні можна зрозуміти без перекладача).

РЕКЛАМА

Доєднався до порад з прибирання й «цілий» доктор філософії, професор епідеміології та біостатистики факультету наук про довкілля Університету Арізони (США) Чарльз Герба.

Фото Pixabay

123

Читайте нас у Facebook