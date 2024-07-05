Вимагає від України капітуляції: аналітики пояснили, чому путін відмовляється від будь-яких перемовин

На саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Астані (Казахстан) президент путін прямо відкинув участь росії в будь-яких значущих переговорах щодо угоди про припинення вогню. Натомість російський диктатор вимагає «незворотної демілітаризації» України як передумови для будь-якої угоди про припинення вогню.

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«Таким чином, він вимагає від України фактичної капітуляції перед будь-яким припиненням вогню. Замість того, щоб запропонувати свій типовий удаваний інтерес до таких переговорів, він прямо відкинув будь-який переговорний процес щодо припинення вогню», — йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

путін неодноразово зображував Захід як свого передбачуваного партнера по переговорах щодо угоди про припинення вогню, щоб спонукати його до поступок щодо українського суверенітету. Але він відкинув усі сторони-посередники як можливих посередників в укладанні угоди між Україною та росією.

«путін також відкинув Верховну Раду як можливу контактну особу для переговорів, незважаючи на те, що раніше стверджував, що вона є єдиним легітимним українським органом, з яким росія може вести переговори. Тепер путін назвав усі українські органи влади нелегітимними або непридатними для переговорів і відкинув ідею участі третіх сторін у переговорах, фактично відкинувши будь-який реалістичний процес повноцінних переговорів щодо угоди про припинення вогню. Натомість він наголосив на своїй вимозі „демілітаризації“ України як головній передумові будь-якої угоди про припинення вогню, вимагаючи, щоб Україна погодилася на заходи, які будуть незворотними. путін, зокрема, не порушив питання про те, що російські війська скористаються потенційним припиненням вогню саме в такий спосіб».

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ISW наголошує — росія скористається перепочинком для відновлення та розширення своїх сил і подальшої мобілізації своєї оборонно-промислової бази для майбутньої агресії, спрямованої на знищення України.

«Відмова путіна від будь-якої угоди про припинення вогню без капітуляції України ще більше ілюструє, що він впевнений у своїй оцінці, що росія може досягти перемоги, продовжуючи повзуче просування в Україні, переживши західну підтримку України і вигравши війну на виснаження проти українських сил».

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Раніше повідомлялася думка президента Фінляндії Александра Стубба: «Китай може припинити війну росії в Україні одним телефонним дзвінком».

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