Цього тижня путін чітко продемонстрував свою двоїсту позицію, заявивши, що він готовий вести переговори зі Сполученими Штатами про війну в Україні, але наполягаючи на повній капітуляції України. Того ж дня під час засідання Ради безпеки росії він підтвердив «готовність росії до мирних переговорів зі США», але додав, що будь-яке мирне врегулювання «повинно усунути першопричини війни» в Україні. Як повідомляє Атлантична рада, «з часу провальних мирних переговорів навесні 2022 року росія наполягає на тому, що будь-яка мирна угода повинна включати територіальні поступки з боку Києва, а також український нейтралітет і всеосяжну демілітаризацію країни». Ці територіальні поступки включають Крим — незаконно анексований росією в 2014 році — і частково окуповані українські області — Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську, пише The Hill.

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Інші вимоги, що не підлягають обговоренню, включають офіційну «відмову України від прагнення до членства в НАТО» і прийняття «значних обмежень на чисельність її збройних сил і на типи систем озброєнь, якими їй дозволено володіти». Жодної згадки про європейські миротворчі сили або повернення Курської області, однак, швидше за все, вони відкинуть перше і вимагатимуть останнього.

Держсекретар Марко Рубіо під час слухань у Сенаті заявив, що мета путіна полягає в тому, щоб мати максимум важелів для того, щоб фактично нав'язати Україні нейтралітет, переобладнати її, а потім повернутися і повторити все це через чотири-п'ять років.

«Тож яку частину вимог капітуляції путіна Захід не розуміє? Яка частина повного геноциду України з боку росії незрозуміла? З чого ви починаєте переговори з таким настроєм? — запитують автори статті. — Ви цього не робите — і даєте зрозуміти путіну, що він або піде з України за власним бажанням, або його приберуть».

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Окрім окупації 18% території України та ядерного арсеналу, у путіна немає важелів впливу. Його армія була розгромлена, зазнавши 823 980 втрат особового складу за три роки. Він був змушений звернутися до Ірану, Північної Кореї за боєприпасами, зброєю і солдатами. Його економіка перебуває на межі колапсу, а російський вплив слабшає з падінням режиму Башара Асада в Сирії. Днями президент Трамп заявив, що путін програє в Україні, зазначивши, що «справи у нього йдуть не дуже добре і що він викручується».

Дональд Трамп пригрозив запровадити високі рівні тарифів і санкцій проти росії, якщо не буде укладена угода про припинення війни в Україні. Він сказав путіну, що настав час врегулювати його безглузду війну, додавши: «Ми можемо зробити це легким шляхом або важким — і легкий шлях завжди кращий… Настав час укласти угоду. Більше не повинно бути втрачено жодного життя!!!»

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Минулого тижня радник з питань національної безпеки Майкл Уолтц заявив, що Трамп готовий зняти обмеження на постачання зброї дальньої дії в Україну, щоб змусити путіна сісти за стіл переговорів.

Першопричиною війни в Україні є путін. У нього немає виграшної позиції, і йому не слід давати рятівний круг або вживати заходів, які б зберегли йому обличчя. Послання Трампа путіну має полягати в тому, щоб він покинув Україну, бо ризикує втратити свою армію і свою країну, констатують автори статті.

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Раніше повідомлялася думка Курта Волкера про те, як саме команда Трампа має змусити рф до миру.

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