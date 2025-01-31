Новий сезон розпочинається: аграрій з-під Києва Валерій розповів, які рослини варто посіяти на розсаду в лютому

Аграрій з Київської області Валерій, який раніше ділився технологією визначення терміну посадки на розсаду солодкого перцю, вважає, що лютий — саме той місяць, коли дачники-городники можуть повноцінно починати роботу над майбутнім урожаєм.

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Про це він розповів у дописі на своєму сайті «Наша дача».

Перш за все, зазначає господар, вам слід вирішити, чи висаджувати насіння на розсаду, не маючи для цього бодай міні-парника, адже рослинам конче потрібне додаткове підсвічування штучне освітлення. Так розсада не «потягнеться».

Сам пан Валерій має такий парничок, де він вирощує розсаду до початку квітня, а потім перевозить її в полікарбонатний розсадник.

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Першими зазвичай починають сіяти рослини які потребують доволі великого періоду вегетації — починаючи з ампельної петунії (приблизно 5−7 лютого), бегонії та пеларгонії плющолісної (приблизно всередині лютого), газанії та гвоздики (наприкінці лютого).

А ось овочі в лютому родина сіяти не планує, не маючи відповідних умов.

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Звичайно, можна посадити перець, період вегетації якого складає 60−70 днів, але це теплолюбна культура і вона не зможе рости на відкритій грядці у квітні, коли ще прохолодно.

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Також нагадаємо, що разом з порадами Валерія українські дачники-городники можуть сміливо використовувати рекомендації відомої блогерки-городниці з Одеси: вона назвала кращі дати для посіву на розсаду овочів за місячним календарем у лютому та березні 2025 року — дні, у які «виросте все».



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