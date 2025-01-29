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Каменських стала схожою на відому нардепку і зібралась до Варшави

13:50 29 січня 2025
Настя в образі білявки

Поки репер Слава Балаган (колишній Потап) продовжує «дивувати» іспанців «ігрищами у кальмара» в центрі Валенсії, його (колишня) дружина Настя Каменських, схоже, зайнята справжніми справами. Після підтримки бійців у реабілітаційному центрі Анастасія повернулась до столиці і активно продовжує збори для ЗСУ.

Про них жінка пише в сторіз акаунту у соціальній мережі.

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Там же Анастасія показала, як виглядає зараз, без підтримки коханого. На думку шанувальників артистки, вони трохи схудла з лиця, але це лише пішло їй на користь.

Крім того, Настя анонсувала свій виступ у Варшаві в перший день лютого, для якого вона стане блондинкою. Звичайно, в образі блондинки жінка не всім сподобалась, адже стала схожою на сумно відому нардепку, що любить різко критикувати військових.

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Але то все, звичайно, суб'єктивне бачення, і артистці на її стилістам краще знати, який у них задум.

Звичайно, Настя ніяк не коментує «дивацтва» колишнього (чи майбутнього) чоловіка, але, схоже, йому треба терміново повертатись в Україну — якщо він не бажає втратити жінку-красуню.

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Тим більше, що вона продовжує «роботу над собою» і не лише зі стилістами, але й з фітнес-тренерами, ділячись порадами з вдячними українками.

Фото instagram.com/kamenskux/

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