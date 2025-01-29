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Шоу-бізнес

Красиві та щасливі: Максим Галкін показав нові фото Алли Пугачової

19:05 29 січня 2025
Пугачова та Галкін, фото з відкритих джерел

Поки старша донька Примадонни Христина Орбакайте співала на весіллі у Ньо-Йорку разом з Філіпом Кіркоровим, її мама Алла Пугачова побувала на виставі на Кіпрі.

Про це чоловік Примадонни Максим Галкін розповів у соціальній мережі.

Пугачова й Галкін

Пугачова і Галкін спілкуються з акторами

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Виявляється, у Лімассолі проходила вистава «Записки божевільного» за участю російських артистів Чулпан Хаматової та Максима Суханова.

«Неймовірна вистава! Щасливий, що побував», — поділився шоумен своїми враженнями.

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Також у мережі з'явилося фото за лаштунками, де Пугачова та Галкін спілкуються з акторами.

В коментарях шанувальники залишили масу компліментів щодо того, як виглядає 75-річна Примадонна.

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Також стало відомо, що у травні на Кіпр збирається і старша донька Пугачової Христина Орбакайте — виступити перед публікою та зустрітися з мамою.

Певно, у зв'язку з майбутнім світовим туром танцювальний колектив Христини проводить активні репетиції.

Нагадаємо, Пугачова та Галкин проводять останні дні на Кіпрі. Скоро пара має оселитися у Лондоні, де навчаються діти Ліза та Гаррі.

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