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На Львівщині у будівлю ТЦК кинули гранату: що відомо

12:32 15 липня 2024
граната

В Україні майже щодня з'являється інформація про напад на працівників ТЦК або підпал автівок військовослужбовців.

Сьогодні стало відомо про вибух у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки на Львівщині. Невідома особа, ймовірно, кинула на територію ТЦК гранату, повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

Подія сталася у місті Буськ Золочівського району. На місці вибуху утворилася вирва. У приміщенні вибиті вікна, а уламками посікло штукатурку.

За даними джерела, ймовірно, це був вибух ручної гранати РГД-5. На щастя, потерпілих внаслідок інциденту немає.

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Інші деталі події наразі невідомі.

Нагадаємо, схожі випадки трапляються не вперше. Так, раніше у Черкаській області невідомі кинули вибухівку на подвір'я будинку працівника ТЦК. Навесні будівлю ТЦК на Кіровоградщині закидали коктейлями Молотова.

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ФАКТИ" також писали про те, що поліція затримала в центрі Києва чоловіка, який напав на співробітника ТЦК.

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