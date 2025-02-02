Пенсія — 2025: у кого зростуть виплати у лютому

Поки частина українців чекають на масштабний перерахунок пенсій у березні, інших пенсіонерів цікавить, чи зростуть виплати в лютому.

На жаль, до березня підвищення пенсій не передбачається. Однак пенсіонери, які досягли певного віку, отримають відповідні надбавки, нагадали на сайті ПФУ.

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Йдеться про те, що українці, яким у лютому виповниться 70, 75 або 80 років, мають право на отримання надбавки до пенсії.

Розміри вікових набавок:

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300 грн — пенсіонерам, які досягли віку 70 років;

456 грн — після досягнення 75 років;

570 грн — особам віком від 80 років.

В той же час слід нагадати, що в лютому буде діяти обмеження на виплату спецпенсій, яке Кабмін встановив на початку січня. Воно стосується виплат, що перевищують 23 610 грн, тобто 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Для таких пенсій було встановлено коефіцієнти, що знижують розмір виплат залежно від їхньої величини.

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Чим вищий розмір пенсії, тим більший коефіціент:

до частини пенсії, що перевищує 10 прожиткових мінімумів (23 610 грн) і не перевищує 11 прожиткових мінімумів (25 971 грн), буде застосовуватися коефіцієнт 0,5;

якщо перевищує 11 ПМ (25 971 грн) і не перевищує 13 ПМ (30 693 грн) — 0,4;

перевищує 13 ПМ (30 693 грн) і не перевищує 17 ПМ (40 137 грн) — 0,3;

перевищує 17 ПМ (40 137 грн) та не перевищує 21 ПМ (49 581 грн) — 0,2;

перевищує 21 ПМ (49 581 грн) — 0,1.

У Мінсоцполітики кажуть, що обмеження застосовуються лише до того розміру виплати, яка не є страховою частиною пенсії (тобто для забезпечення якої не сплачувалися страхові внески), а є додатковою виплатою від держави за роботу в окремих силових чи інших структурах.

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Під дію цієї норми підпаде близько 17,6 тис. пенсіонерів.

Водночас ці обмеження не торкнуться осіб, які наразі воюють на фронті або брали участь у бойових діях, починаючи з 2014 року.

Нагадаємо, що міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час пресконференції повідомила, коли в Україні нарешті запрацює накопичувальна пенсія.

Фото Pixabay

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