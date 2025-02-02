Катування в’язнів: керівництву колонії на Полтавщині повідомили про нові підозри

Ще минулої весни працівники ДБР виявили, що у «Божковській виправній колонії (№ 16)» на Полтавщині діяла організована група, яка не лише катувала, а й вбивала ув’язнених.

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Подальше слідство встановило, що жертвами злочинців були майже всі, хто вперше туди потрапляв. Задокументовано і факт смерті одного з ув’язнених від отриманих тілесних ушкоджень.

«З моменту прибуття до колонії кожен із засуджених проходив жорстку процедуру приймання, під час якої новоприбулих засуджених змушували прибирати підлогу, знімаючи вказаний процес на відеокамеру. У разі відмови до нього застосовувалися тортури: били руками, ногами, гумовими кийками, палицями у різні частини тіла, викручували руки тощо. Серед іншого, наприклад задокументовано факт нанесення понад 200 ударів одному із засуджених», — констатували у ДБР.

Тож зараз п’ятьом службовим особам колонії повідомлено про нову підозру за ч. 3 ст. 28 Кримінального кодексу України («Організована група»), ч. 2 статті 127 («Катування»), а дії керівника організованої групи додатково кваліфіковані за частиною 2 статті 121 («Умисне тяжке тілесне ушкодження»).

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Також нагадаємо, як працівники ДБР спільно зі співробітниками поліції та СБУ викрили шахрайські дії начальника фінансово-економічної служби однієї з військових частин. Той привласнив 2,3 млн грн з депонованого рахунку для зниклих безвісти бійців.

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