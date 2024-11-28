Неможливо відвести погляд: популярні музиканти вразили дуетом

Популярні музиканти Артем Пивоваров та Макс Барських, які інтригували мережу, випустили дуетну пісню на вірші легендарного поета Володимира Сосюри «Так ніхто не кохав». За словами співаків, вони присвятили її українській жінці, яка вміє кохати до нестями попри війну і йти заради любові на все.

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Композиція увійшла до музичного проєкту Пивоварова «Твої вірші, мої ноти», який популяризує українську поезію в піснях.

«Пісню „Так ніхто не кохав“ я написав ще до запуску проєкту, — сказав, презентуючи роботу Пивоваров. — Вона мала безліч інтерпретацій та чекала свого часу й того артиста, з яким зазвучала б органічно. Я вдячний Максу, що погодився на мою пропозицію, завдяки чому пісня вийшла саме такою».

У свою чергу Макс Барських зазначив, що з радістю прийняв пропозицію Артема.

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«Вважаю, що поезія Сосюри, яка стала основою нашої пісні, обіймає кожного українця, вона є в нашому ДНК», — підкреслив співак.

Режисером чорно-білого відео став Алан Бадоєв. Головну героїню зіграла українська акторка Соломія Кирилова. За задумом, вона їде у старенькому автобусі, щоб зустрітися з коханим на блокпосту.

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Мережа відреагувала на нову роботу музикантів.

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«Неможливо відвести погляд від жінки, — зізналися у коментарях. — Від її очей, краси, розуміння себе, своєї душі. Ця пісня і цей дует настільки своєчасні, що хочеться слухати й слухати».

«Володимир Сосюра посміхається, сидячи десь на хмаринці, — поділилися думками. — Ця композиція така ж прекрасна, як і кохання, що описано у вірші».

Раніше Артем Пивоваров зізнавався, що його рідного міста вже немає.

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