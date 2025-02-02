Потрібна позиція сили: генсек НАТО Рютте зробив заяву щодо війни в Україні
Країни НАТО повинні допомогти Україні зайняти позицію сили. Тоді вона не програє у війні. Про це в інтерв'ю заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, пише Bild.
«Фронт рухається не в тому напрямку. Але якою ціною? Росіяни платять за це 1000−1500 людей щодня, які гинуть або отримують важкі поранення. І все ж росіяни не досягають своїх цілей», — сказав він.
І робота, на думку Рютте, полягає в тому, щоб окупанти ніколи не досягали своїх цілей.
«Тому ні: Україна не програє. І ми повинні підтримати українців у тому, щоб зайняти позицію сили», — впевнений генсек НАТО.
Що стосується поставок певних систем озброєнь, то Рютте назвав це «національним рішенням».
«Я принципово закликаю союзників надати системи озброєння, щоб українці мали максимальну силу для захисту. І США — номер один, а Німеччина — номер два», — констатував він.
Водночас нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Київ не може перемогти російські сили на полі бою. Й в України не має зараз ресурсів, щоб повернути всі захоплені росією території.82
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