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Потрібна позиція сили: генсек НАТО Рютте зробив заяву щодо війни в Україні

15:55 2 лютого 2025
Марк Рютте закликав Захід дати Україні озброєння, https://www.welt.de/

Країни НАТО повинні допомогти Україні зайняти позицію сили. Тоді вона не програє у війні. Про це в інтерв'ю заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, пише Bild.

«Фронт рухається не в тому напрямку. Але якою ціною? Росіяни платять за це 1000−1500 людей щодня, які гинуть або отримують важкі поранення. І все ж росіяни не досягають своїх цілей», — сказав він.

І робота, на думку Рютте, полягає в тому, щоб окупанти ніколи не досягали своїх цілей.

«Тому ні: Україна не програє. І ми повинні підтримати українців у тому, щоб зайняти позицію сили», — впевнений генсек НАТО.

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Що стосується поставок певних систем озброєнь, то Рютте назвав це «національним рішенням».

«Я принципово закликаю союзників надати системи озброєння, щоб українці мали максимальну силу для захисту. І США — номер один, а Німеччина — номер два», — констатував він.

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Водночас нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Київ не може перемогти російські сили на полі бою. Й в України не має зараз ресурсів, щоб повернути всі захоплені росією території.

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