Отримає почесне місце на «концерті кобзона»: на фронті ліквідовано російського віцегубернатора

Сили оборони України ліквідували ще одного росіянина, який воював проти України. Йдеться про чиновника з Приморського краю рф, який загинув у зоні бойових дій у Курській області.

ВІДЕО ДНЯ

Віцегубернатор Приморського краю рф Сергій Єфремов очолював загін «Тигр», який воює проти України.

Про це повідомив губернатор Приморського краю Олег Кожемяко.



«Повертаючись із бойового завдання, загинув командир загону „Тигр“ Сергій Єфремов», — повідомив Кожемяко.

РЕКЛАМА

Подробиць він не навів, але зазначив, що той «загинув, виїжджаючи на рекогносцировку».

Своєю чергою, російські Telegram-пабліки пишуть, що Єфремов їхав у машині, яка наїхала на міну в Курській області. Крім нього, загинув ще один російський офіцер.

РЕКЛАМА

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко також повідомив, що Єфремов підірвався.

Відомо, що Єфремов командував загоном «Тигр», який влітку 2022 року сформували в Примор'ї на базі 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту і куди набирали так званих «добровольців». А вказана бригада здобула сумну популярність тим, що катувала полонених і здійснювала щодо них різноманітні звірства.

РЕКЛАМА

У березні 2024 року Єфремов вступив на посаду віцегубернатора Приморського краю. Російська влада повідомляла, що він мав досвід військової служби в штурмових підрозділах. Із початком наступу Сил оборони України в Курській області повернувся на війну.

Нагадаємо, у січні стало відомо, що в Україні ліквідовано чемпіона росії з кікбоксингу.

150

Читайте нас у Facebook