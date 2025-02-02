Скільки яєць можна з’їдати на день і як вони впливають на наше здоров’я: науковці оприлюднили результати дослідження

Дослідження, проведені в Китаї, показують, що вживання помірної кількості яєць знижує ризик серцевих захворювань та інсульту. Цікаво, що люди, які їли менше яєць, мали нижчий рівень корисних сполук у крові та більший рівень тих, які шкідливі для артерій. Для здорових людей дослідники рекомендують одне яйце на день, пише видання Medonet.

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Попри те, що яйця містять багато холестерину, вони також багаті різними поживними речовинами, нагадують вчені з Пекінського університету. Вони відзначають, що попередні дослідження дали неоднозначні результати щодо впливу яєць на кровоносну систему. Однак, наприклад, велике китайське дослідження за участю майже півмільйона дорослих добровольців, опубліковане у 2018 році, показало, що люди, які їдять в середньому одне яйце на день, мають менший ризик серцевих захворювань та інсульту, ніж люди, які їдять яйця рідше.

Щоб краще зрозуміти ці взаємозв’язки, пекінська команда дослідила, як споживання яєць впливає на рівень у крові різних речовин, які впливають на кровоносну систему.

«Лише кілька досліджень вивчали роль метаболізму холестерину в плазмі крові та зв’язку між споживанням яєць і ризиком серцево-судинних захворювань. Ми хотіли заповнити цю прогалину», — говорить Ланг Пан з Пекінського університету.

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Вчені проаналізували концентрацію 225 метаболітів у крові майже 5000 осіб, з них 3,5 тис мали серцево-судинні захворювання. Як виявилося, люди, які їли менше яєць, мали нижчий рівень корисних сполук у крові та більший рівень тих, що шкодять артеріям. Наприклад, любителі яєць мали більший рівень корисного ліпопротеїну (ЛПВЩ), який затримує холестерин із кровоносних судин.

Китайські фахівці закликають їсти одне яйце на день, але середнє споживання нижче.

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