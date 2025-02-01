Цибуля, капуста, листова зелень: експерти назвали найкращі овочі для схуднення

Більшість овочів мають низьку калорійність, що робить їх одним із найкращих засобів для схуднення. Вони також багаті на клітковину та поживні речовини, які підтримують обмін речовин. Наповнити половину тарілки овочами або перекусити ними — це простий спосіб зменшити споживання калорій, одночасно наситившись і задовольняючи тягу до смачненького. Видання Signos назвало найкращі овочі для схуднення.

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Цвітна капуста стала трендовим овочем для схуднення. Вона має мало калорій, багата клітковиною та поживними речовинами для метаболізму. Вона також має низький глікемічний індекс.

Хоча авокадо містить більше корисних жирів, ніж більшість овочів, воно може стати чудовим доповненням до плану схуднення. Воно також багаті клітковиною та каротиноїдами лютеїном і зеаксантином, які важливі для здоров’я очей, мозку та серця. Глікемічний індекс авокадо становить 10, що робить його вибором із дуже низьким глікемічним індексом.

Протягом багатьох років капуста була в центрі уваги любителів схуднення. Капуста справді має багато переваг. Овоч дуже низькокалорійний і має пристойну кількість клітковини. Це ситно і може бути здоровою частиною дієти для схуднення.

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Кабачок, включаючи цукіні, має низький вміст калорій, жирів і вуглеводів, але містить багато вітамінів, мінералів і каротиноїдів, таких як лютеїн і зеаксантин. Завдяки м’якому смаку його легко додавати в багато страв.

Темна листова зелень має низький вміст калорій і жиру, а також багата поживними речовинами. Їх можна використовувати як основу для салату, як гарнір, додавати в суп, яйця, запіканку. Приклади темно-зелених листових овочів включають салат ромен, шпинат, зелень і капусту. Додавання однієї порції зелених листових овочів щодня асоціюється зі втратою ваги та зниженням ризику серцево-судинних захворювань.

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Моркву можна легко поєднувати зі здоровими соусами з високим вмістом білка, такими як хумус. Хоча в моркві трохи більше цукру, ніж в інших овочах, вона все ще має низький глікемічний індекс. Однак варена морква дещо відрізняється. Під час варіння цукор концентрується, що призводить до високого глікемічного індексу.

Болгарський перець на 90% складається з води, має низьку калорійність і високий вміст клітковини. Завдяки вмісту води та клітковини він підвищує ситість і може додати стравам велику кількість об’єму. Він містить більше цукру, ніж багато інших овочів, але оскільки в них дуже багато клітковини та води, вони не підвищують суттєво рівень цукру в крові.

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Броколі можна їсти сирою або вареним. Одна чашка вареної броколі містить 50 калорій, але цілих 5 грамів клітковини. Було виявлено, що додавання порції броколі до їжі з високим вмістом вуглеводів знижує рівень цукру в крові та реакцію на інсулін. Капуста допомагає знизити ризик серцево-судинних захворювань і високого кров’яного тиску, а також зменшити ризик ожиріння, а також деменції.

Як і броколі, брюссельська капуста також є хрестоцвітим овочем, повним клітковини. Останнім часом вони стали дуже популярними завдяки своїй універсальності та передбачуваній користі для здоров’я. Капуста багата поживними речовинами, включаючи каротиноїди, які допомагають зменшити запалення та захистити ваше серце, мозок і шлунково-кишкову систему. Доведено, що вміст клітковини в них допомагає контролювати рівень цукру в крові та знижувати вагу.

Зелену квасолю рідко виділяють за її користь для здоров’я. Вона має низьку калорійність і хороше джерело клітковини.

Гриби містять високий вміст води й дуже низьку калорійність. Вони також є одним із небагатьох продуктів, які можуть бути хорошим джерелом вітаміну D. Вирощуючи під ультрафіолетовим світлом, вони поглинають вітамін D, що робить їх чудовим доповненням нашого раціону.

Цибуля — це низькокалорійний овоч, який часто додають у рецепти для смаку та консистенції. Дослідження показали, що цибуля може допомогти людям досягти цілей втрати ваги. Крім того, антоціани в цибулі можуть допомогти знизити ризик кількох захворювань, таких як хвороба Альцгеймера та Паркінсона.

Перець чилі є неймовірним доповненням до будь-якої дієти для контролю або схуднення завдяки капсаїцину. Він регулює енергетичний обмін і накопичення жиру в організмі людини. Дослідження показали, що капсаїцин може прискорювати метаболізм і сприяти спалюванню жиру. Зелений перець чилі може прискорити метаболізм на 50%.

Однак важливо пам'яттати, що навіть корисні продукти можуть призвести до більшого набору ваги, якщо споживати їх у нерозумних кількостях.

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