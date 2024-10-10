Чи можна їсти яйця щодня: експерти розвіяли сумніви

Яйця асоціюються у нас насамперед зі сніданком. Яєшня, круто зварені яйця, некруто зварені яйця, омлет… Способи їх приготування можна перераховувати нескінченно. Але чи можна їсти яйця щодня? Чи не має це негативного впливу на наше здоров'я і, перш за все, на рівень холестерину? Експерти розвіюють усі сумніви, пише Zywienie Medonet.

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У минулому лікарі вважали, що споживання цього продукту має бути обмеженим. Це пов'язано з тим, що існувало переконання, що яйця негативно впливають на рівень холестерину. Однак останні дослідження остаточно прояснили це питання.

Останні дослідження показують, що холестерин, який міститься в яйцях, не має негативного впливу на наш організм. Фахівці довели, що в жовтку міститься лише 0,3 відсотка холестерину і 10−20 відсотків фосфоліпідів, які запобігають накопиченню холестерину в судинах.

Дієтолог Енн Харгут з клініки Майо вказує на те, що потрібно звертати увагу на те, з чим ми поєднуємо яйця. Ми часто їмо їх з продуктами, багатими на сіль, насичені жири та холестерин (наприклад, бекон, сир, масло, майонез). Виходить вибухонебезпечна суміш. Яйця самі по собі не здатні підвищити рівень холестерину. Однак, якщо ми їмо їх щодня з такими добавками, у нас можуть виникнути проблеми з серцево-судинною системою.

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Яйця також містять залізо, фосфор, селен, фолієву кислоту, омега-3 жирні кислоти та лютеїн. Найкраще брати ті яйця, що отримані від курей, які живуть на вільному вигулі. Їхній спосіб життя і спосіб годування впливають на якість яєць, які вони несуть.

Яйця також можуть мати різний колір шкаралупи. Одні світліші, інші темніші. Які з них кращі? Експерти не сумніваються в тому, що і темні, і світлі яйця схожі, коли йдеться про їх поживні властивості або смак.

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