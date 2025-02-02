Улюблений салат Самвела Адамяна «Гранатовий браслет»: просто знахідка після свята

Блогер Самвел Адамян, який нещодавно поділився рецептом смачного кекса, що готується за 5 хвилин, запропонував своїм підписникам приготувати свій улюблений салат «Гранатовий браслет».

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Самвел зізнався, що поєднання ніжного м'яса на гранату йому дуже подобається. Коли на столі є «Гранатовий браслет», то відразу відчуття свята.

А для того, щоб страва була не тільки смачною, а й виглядала святково, потрібне велике блюдо, в середину якого поставити стакан (потім його потрібно прибрати). Тоді салат буже схожий на браслет.

Інгредієнти:

3 картоплі

2 моркви

2 курячих філе

4 середніх буряків

1 гранат

сіль, майонез

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Приготування:

Всі овочі зварити й почистити від шкірки.

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Куряче філе відварити.

На нижній шар потерти картоплю. Підсолити й зробити сітку з майонезу.

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Другий шар — куряче філе. Його порвати руками на невеликі шматочки, зробити сітку з майонезу.

Третій шар — терта морква й знов сіточка з майонезу.

Буряк натерти на грубу терку й змішати з майонезом в окремій мисці.

Покласти буряк поверх моркви.

Зверху знов змастити майонезом й покласти зерна граната.

Раніше Самвел Адамян поділився рецептом смачного й поживного пирога- запіканки.

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