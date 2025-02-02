Улюблений салат Самвела Адамяна «Гранатовий браслет»: просто знахідка після свята
Блогер Самвел Адамян, який нещодавно поділився рецептом смачного кекса, що готується за 5 хвилин, запропонував своїм підписникам приготувати свій улюблений салат «Гранатовий браслет».
Самвел зізнався, що поєднання ніжного м'яса на гранату йому дуже подобається. Коли на столі є «Гранатовий браслет», то відразу відчуття свята.
А для того, щоб страва була не тільки смачною, а й виглядала святково, потрібне велике блюдо, в середину якого поставити стакан (потім його потрібно прибрати). Тоді салат буже схожий на браслет.
Інгредієнти:
3 картоплі
2 моркви
2 курячих філе
4 середніх буряків
1 гранат
сіль, майонез
Приготування:
Всі овочі зварити й почистити від шкірки.
Куряче філе відварити.
На нижній шар потерти картоплю. Підсолити й зробити сітку з майонезу.
Другий шар — куряче філе. Його порвати руками на невеликі шматочки, зробити сітку з майонезу.
Третій шар — терта морква й знов сіточка з майонезу.
Буряк натерти на грубу терку й змішати з майонезом в окремій мисці.
Покласти буряк поверх моркви.
Зверху знов змастити майонезом й покласти зерна граната.
Раніше Самвел Адамян поділився рецептом смачного й поживного пирога- запіканки.27
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