Дуже «класний» і просто смачний: Самвел Адамян представив рецепт незвичайного «пирога-запіканки»

Блогер Самвел Адамян, який показав, як готувати полтавський капусняк, поділився ще одним цікавим рецептом.

Він запропонував рецепт смачного й поживного пирога, який готується дуже просто, але має неперевершений смак.

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Для приготування знадобиться:

700 гр курячого філе

2 перці

2 помідори

пучок зеленої цибулі

200 мл кефіру

3 яйця

100 гр твердого сиру

чайна ложка розпушувача

4 ст ложки борошна 100 гр

сіль, перець спеції

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Приготування:

Філе помити, зачистити від плівок, нарізати дрібними кубиками.

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Перець нарізати тонкими смужками. Помідори й зелень теж нарізати.

Сир натерти на дрібну терку.

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До кефіру додати розпушувач, сіль, спеції, перець та яйця.

Муки потрібно зовсім небагато, приблизно 3 столові ложки.

Додати до тіста філе, сир та овочі. Все добре перемішати.

Форму змастити олією або вершковим маслом.

Випікати при 180 градусах одну годину.

Нагадаємо, відома кулінарка Тетяна Литвинова розповіла, як приготувати шарлотку з грушею та шоколадом.

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