41.77 / 42.29 43.69 / 44.40
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Кекс за рецептом Самвела Адамяна: готується за 5 хвилин, виручить господиню у будь-який момент

19:10 25 січня 2025
Самвел Адамян

Блогер Самвел Адамян, який нещодавно поділився цікавим рецептом пирога-«запіканки», розповів, як приготувати смачний кекс.

За його словами, такий «класний кекс виручить господиню будь-якої хвилини». Готується випічка дуже просто, але має шикарний вигляд та смак.

Інгредієнти:
яйця — 5 штук
цукор — 200 г
сметана — 200 г
вершкове масло — 100 г
згущене молоко — половина банки
сода — чайна ложка
борошно — 7 столових ложок з гіркою
сік лимона — столова ложка
сіль
лохина — стакан

Приготування:

РЕКЛАМА

Всі інгредієнти скласти у миску, гарно перемішати. Консистенція має бути як густа сметана.

Форму добре змастити вершковим маслом й посипати манкою.

РЕКЛАМА

Тісто вилити у форму.

Лохину вимити, висушити й обсипати крохмалем.
Покласти зверху на тісто.

РЕКЛАМА

Випікати при температурі 180 градусів 40−45 хвилин.


Раніше Самвел Адамян, який показав, як готувати полтавський капусняк.

87

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Річард Гір та Алехандра Сільва

Ми щасливіші, ніж будь-коли: Річард Гір розповів про своє нове життя в Іспанії

Фантастичний успіх у справах

Дива трапляються: на які чотири знаки Зодіаку чекає фантастичний успіх наприкінці січня

Східний гороскоп, фото з відкритих джерел

Народжені під щасливою зіркою: яким знакам Східного гороскопу щастить завжди й у всьому

принц Гаррі та Меган Маркл

Меган Маркл зробила «геніальний» крок, аби захистити своїх дітей

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту