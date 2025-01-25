Кекс за рецептом Самвела Адамяна: готується за 5 хвилин, виручить господиню у будь-який момент
Блогер Самвел Адамян, який нещодавно поділився цікавим рецептом пирога-«запіканки», розповів, як приготувати смачний кекс.
За його словами, такий «класний кекс виручить господиню будь-якої хвилини». Готується випічка дуже просто, але має шикарний вигляд та смак.
Інгредієнти:
яйця — 5 штук
цукор — 200 г
сметана — 200 г
вершкове масло — 100 г
згущене молоко — половина банки
сода — чайна ложка
борошно — 7 столових ложок з гіркою
сік лимона — столова ложка
сіль
лохина — стакан
Приготування:
Всі інгредієнти скласти у миску, гарно перемішати. Консистенція має бути як густа сметана.
Форму добре змастити вершковим маслом й посипати манкою.
Тісто вилити у форму.
Лохину вимити, висушити й обсипати крохмалем.
Покласти зверху на тісто.
Випікати при температурі 180 градусів 40−45 хвилин.
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