Кекс за рецептом Самвела Адамяна: готується за 5 хвилин, виручить господиню у будь-який момент

Блогер Самвел Адамян, який нещодавно поділився цікавим рецептом пирога-«запіканки», розповів, як приготувати смачний кекс.

За його словами, такий «класний кекс виручить господиню будь-якої хвилини». Готується випічка дуже просто, але має шикарний вигляд та смак.

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Інгредієнти:

яйця — 5 штук

цукор — 200 г

сметана — 200 г

вершкове масло — 100 г

згущене молоко — половина банки

сода — чайна ложка

борошно — 7 столових ложок з гіркою

сік лимона — столова ложка

сіль

лохина — стакан

Приготування:

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Всі інгредієнти скласти у миску, гарно перемішати. Консистенція має бути як густа сметана.

Форму добре змастити вершковим маслом й посипати манкою.

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Тісто вилити у форму.

Лохину вимити, висушити й обсипати крохмалем.

Покласти зверху на тісто.

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Випікати при температурі 180 градусів 40−45 хвилин.

Раніше Самвел Адамян, який показав, як готувати полтавський капусняк.

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