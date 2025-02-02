Одна з найкрасивіших актрис світу прийняла важке рішення після розлучення зі зрадливим чоловіком

Інсайдер розповів, що Наталі Портман готова знову із кимось зустрічатися після того, як розійшлась із Бенджаміном Мільп'є, який не був вірним їй у шлюбі.

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«Головна проблема Наталі, коли вона повертається на сцену побачень, полягає в тому, що вона трохи ірраціонально боїться зустрічатися з колегою-актором, — сказало джерело, пише Geo.tv. — Їй майже не подобається спілкуватися з іншими зірками, і вона навіть публічно зізналася, як важко підтримувати ці дружні стосунки».

Далі джерело поділилося, що 43-річна зірка оговтується після розлучення та намагається знайти для себе потрібну людину.

«Наталі, швидше за все, зустрічатиметься з кимось, наприклад, із кардіохірургом чи архітектором, ніж із зіркою ситкому», — розповів інсайдер.

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Наталі та Бенджамін завершили розлучення в лютому 2024 року після 11 років шлюбу. У колишньої пари двоє дітей — син Алеф і дочка Амалія. Перед тим стало відомо, що танцівник зраджував артистку з молодою екоактивісткою. Портман не змогла пробачити коханому зради та пішла від нього.

Нагадаємо, що початок цього року ознаменувався офіційним розлученням ще двох зірковиз пар: Дженніфер Лопес та Бена Аффлека, а також Джессіки Альби та Кеша Уоррена.

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