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Шоу-бізнес

Одна з найкрасивіших актрис світу прийняла важке рішення після розлучення зі зрадливим чоловіком

21:30 2 лютого 2025
Наталі Портман з Бенджаміном Мільп&#39;є

Інсайдер розповів, що Наталі Портман готова знову із кимось зустрічатися після того, як розійшлась із Бенджаміном Мільп'є, який не був вірним їй у шлюбі.

«Головна проблема Наталі, коли вона повертається на сцену побачень, полягає в тому, що вона трохи ірраціонально боїться зустрічатися з колегою-актором, — сказало джерело, пише Geo.tv. — Їй майже не подобається спілкуватися з іншими зірками, і вона навіть публічно зізналася, як важко підтримувати ці дружні стосунки».

Далі джерело поділилося, що 43-річна зірка оговтується після розлучення та намагається знайти для себе потрібну людину.

«Наталі, швидше за все, зустрічатиметься з кимось, наприклад, із кардіохірургом чи архітектором, ніж із зіркою ситкому», — розповів інсайдер.

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Наталі та Бенджамін завершили розлучення в лютому 2024 року після 11 років шлюбу. У колишньої пари двоє дітей — син Алеф і дочка Амалія. Перед тим стало відомо, що танцівник зраджував артистку з молодою екоактивісткою. Портман не змогла пробачити коханому зради та пішла від нього.

Нагадаємо, що початок цього року ознаменувався офіційним розлученням ще двох зірковиз пар: Дженніфер Лопес та Бена Аффлека, а також Джессіки Альби та Кеша Уоррена.

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