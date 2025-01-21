Розлучення Джессіки Альби та Кеша Уоррена: у пари виникли проблеми через статки

Оголошення Джессіки Альби, яка має намір через сім років затишшя повернутися у велике кіно, про її розлучення з чоловіком Кешем Ворреном після 20 років шлюбу викликало дискусію про складність розподілу їхніх значних активів і захисту приватного життя родини. Життя пари, яка народила у шлюбі трьох дітей і має спільний особняк у Беверлі-Хіллз за 10 мільйонів доларів, зараз знаходиться під пильною увагою, особливо щодо багатомільйонних статків Альби завдяки її акторській кар’єрі та її процвітаючому бізнесу The Honest Company, пише Marca.

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43-річна Альба та 45-річний Уоррен не розголошують, чи підписали вони шлюбний договір, фактор, який може суттєво вплинути на врегулювання. За словами юриста Йонатана Леворица, відсутність такої угоди може призвести до складних переговорів, особливо щодо The Honest Company, оціненою приблизно в 640 мільйонів доларів.

«У подібних випадках бізнеси часто оцінюють і ділять, що потенційно може призвести до викупу, — пояснив Левориц Daily Mail. — Крім того, маєток пари в Беверлі-Хіллз може стати предметом розбіжностей, що потенційно потребує продажу чи іншої фінансової домовленості».

Значний заробіток Альби, ймовірно, теж може бути потенційною проблемою. Йонатан Левориц підкреслив, що можна провести «аналіз способу життя», щоб збалансувати потреби дітей і подружжя з наявними ресурсами.

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У зв’язку з цими труднощами Альба та Воррен підкреслили свою відданість спільному вихованню своїх дітей: 16-річної Хонор, 13-річної Гейвен та 7-річного Гейса. Оголошення Альби в Instagram підкреслило їхній намір «рухатися вперед з любов’ю, добротою та повагою».

Експерти припускають, що подружжя може шукати особливий підхід до свого розлучення, уникаючи драматичних пасток, які спостерігаються під час розставання інших знаменитостей.

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Раніше повідомлялося, що кінозірка Джессіка Альба показала свою доньку.

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