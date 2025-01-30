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Україна

Термін проходження ВЛК «обмежено придатними» продовжать до червня

9:31 30 січня 2025
Термін для проходження ВЛК обмежено придатними хочуть продовжити на півроку. Фото Pixabay

Термін, відведений мобілізаційним законодавством на проходження військово-лікарської комісії військовозобов'язаним, які до ухвалення нового закону були визнані обмежено придатними, вірогідно, продовжать до літа.

Так, народна депутатка України Ірина Фріз повідомила, що Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочав процедуру реєстрації законопроекту щодо продовження терміну проходження ВЛК до 5 червня.

«Пролонгування термінів повʼязано з тим, що нереформована система ВЛК не спромоглась у визначений іншим законом термін надати можливість всім здійснити переоформлення статусу. ВЛК через свою нездатність „пропустити“ ту кількість осіб, які потребують цього; не працюючий електронний запис на ВЛК; черги, які займали та займають з 5 ранку ті, у кого і так є питання зі станом здоровʼя — це знущання, ганьба і вирок системі», — пише нардепка на своїй сторінці у соцмережах.

За її словами, проєкт закону щодо перенесення термінів проходження ВЛК планують оперативно опрацювати та винести у сесійну залу, аби за нього проголосував парламент.

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Нагадаємо, що раніше заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук визнавала проблеми з проходженням ВЛК військовозобов'язаними із цієї категорії. За її словами, медкомісію наразі не пройшло понад мільйон людей. В тому числі й через те, що вони не отримували викликів на ВЛК, або неможливість їх отримати в ТЦК через великі черги.

Фото Pixabay

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