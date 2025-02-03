«Ми вже все програли»: аналіз стану виснаження України і ситуації на внутрішньому інформаційному полі

Колишній радник міністра внутрішніх справ та голови Офісу президента, а нині військовий ЗСУ Віктор Андрусів, який раніше проаналізував Курську операцію ЗСУ, поділився думками щодо поточного перебігу російсько-української війни.

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«Чи програємо ми війну?

Якщо включити холодний розум і подивитись збоку на цей момент війни, то він виглядає приблизно так:

1.За 2024 рік рф захопила близько 2800 км. Взяли Авдіївку, Новогродівку, Селидово, Вугледар, і ще ряд менших населених пунктів. Фактично, це просування цілий рік для нас було просто катастрофою. Просування деморалізовувало всіх і все. Однак, якщо спокійно подивитись на ситуацію, то я нагадаю, що в 22 році вони дійшли до Києва, взяли пів Харківської області, і Херсон. На диво, ще до звільнення цих територій у нас не було жодних думок про те, що ми програли цю війну. Ми були піднесені і сповнені сил. Зараз же, коли росіяни за рік, ціною в 430 тисяч солдат захопили територію десь як три Києва — ми переживаємо трагедію, поразку.

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2.На початок 2025 року ми зберігаємо свою державу, і збройні сили чисельністю близько 1 млн особового складу. Останні пакети Байдена в принципі нормально так забезпечили нас озброєнням. І це не порівняти з 2024, коли реально не було чим стріляти аж до літа. Так, у нас багато СЗЧ, але це не більше 10%. Так, ми несемо втрати і відступаємо, але це навіть не 1 до 3, це 1 до 5 і більше. Так, ворог може захопити ще ряд населених пунктів, просунутись на тактичний рівень. Але ні я, ні будь-хто з адекватних аналітиків не уявляє, що ворог раптом може добігти до Дніпра, Харкова, чи Запоріжжя. Особливо, коли він добряче відгрібає на Курщині.

3.Перспективи на цей рік виглядають навіть більш радужно, чим я очікував. Санкції по тіньовому флоту, які ще й будуть виконані Китаєм і Індією, це прям мега новини. Особливо, на тлі вже зростаючої інфляції в рф. Ніяких поки «зрадо_обських» кроків від Трампа не сталось, як я і прогнозував. Ми забезпечені фінансово за рахунок доходів від російських заморожених коштів

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З цих позицій, зрозуміло, що ми війну не програємо.

Але є інший бік медалі, і тут відповідь очевидна — ми її програємо в своїх головах!

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Попри те, що аналіз вище є досить об’єктивним, сприйняття нами того, що відбувається — як абсолютна катастрофа. І хоча хлопці щодня рубаються, утилізують сотні русні і одиниць техніки — враження, що ми вже все програли. І це враження виключно інформаційне!!! Ми тотально продовжуємо програвати власне інформаційне поле.

Ситуація стала ще гіршою. Криза еліти, яку я очікував на весну, розгорнулась вже. Публічний бардак і ганьба влаштовані навколо АОЗ, «аналтабу» в раді, ще й відкрита війна проти ТЦК. І це все на тлі безкінечних розмов про те, який у нас «пць» на фронті.

Це має дуже цікаві ефекти на ситуацію. Окрім того, що це тотально деморалізує наше суспільство, це додатково мотивує орків продовжувати тиснути з останніх сил. Весь наш треш вони перетворють на новини і створюють ефект близької перемоги. Це мотивує їх йти воювати і консолідовуватись з останніх сил. Хоча ситуація в них дійсно складна і погіршується — ви це не прочитаєте в наших новинах, натомість в них прочитаєте про все, що пише Безугла.

За останній місяць російські штурми таки пішли на спад. Але відчуття того, що ми програємо війну у нас геть зовсім не спали. І треба констатувати, якщо найближчим часом не будуть вжиті серйозні кроки для інформаційної стабілізації — це буде загрожувати нам реальною поразкою. Бо тут все як у спорті: спочатку боєць програє бій в своїй голові, а тоді вже на рингу", — написав він.

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