Є величезна загроза: Принц Гаррі дуже переживає за свою родину

Герцогиня Сассекська не відвідувала Велику Британію з вересня 2022 року. За словами колишнього дворецького принцеси Діани Пола Баррелла, принц Гаррі, який зараз розплачується за свої одкровення, хвилюється за Меган Маркл, принца Арчі та принцесу Лілібет через ризики безпеки, з якими стикаються члени королівської родини, пише gbnews.com. Як приклад Баррелл згадав про замах на батька герцога Сассекського у 1994 році.

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«Бути членом королівської родини — це загроза, — сказав він. — Загроза величезна, у 1994 році в Австралії була скоєна спроба вбивства тодішнього принца Чарльза, що лише підкреслює ризик. Чесно кажучи, я думаю, що Гаррі більше хвилюється за свою дружину та дітей, а також про ризик змови щодо викрадення людей. І що більше він буде робити на публіці як знаменитість, то більше ймовірність того, що може стати мішенню. Тому, звичайно, він збирається серйозніше ставитися до своєї безпеки, і це для нього дуже важливо».

Принц Гаррі та Меган Маркл зараз живуть та виховують маленьких дітей у Монтесіто, Каліфорнія. Герцог Сассекський збирається подати апеляцію на рішення Високого суду, який підтвердив рішення Міністерства внутрішніх справ зменшити захист його безпеки у Великобританії після його відходу від королівських обов'язків у 2020 році. Принц Гаррі більше не отримує той рівень поліцейського захисту, який автоматично надається королівській родині, після його рішення відмовитися від королівських обов’язків і переїхати до Сполучених Штатів.

Гаррі раніше оскаржував рішення Виконавчого комітету із захисту роялті та громадських діячів від 2020 року. У березні Верховний суд постановив, що це рішення не було ані ірраціональним, ані несправедливим. У червні суддя Девід Бін дозволив Гаррі подати апеляцію на це рішення, заявивши «не без вагань», що його оскарження має реальні шанси на успіх.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Меган Маркл погрожує королівській родині виходом власних мемуарів.

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