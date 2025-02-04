Нового податку для українців може і не бути? У світі стрімко падає цінність криптовалют

У січні 2025 року до парламенту планували подати законопроєкти, які б запроваджували для українців новий податок — на криптовалюту. Але через різке падіння цін на всі алькоїни та криптовалюту його впровадження може бути відкладено.

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Так, за даними Telegram-каналів усі монети впали в ціні на 20−30%. Те, що сталося, стало жорсткою реакцією на нову економічну політику команди Трампа.

Як пише економічний аналітик Данило Монін, вона очевидно викликала паніку, і її може бути продовжено сьогодні на ринках акцій. За 2 дні падіння безлічі альткоїнів склало 30+%, а біткоїн втратив з піку п'ятниці 10%.

«Очевидно тарифи, запроваджені Трампом проти Канади, Мексики, Китаю та можливі тарифи проти ЄС — є шоками в глобальному масштабі й означають ескалацію нової хвилі торговельних воєн. А сьогоднішня заява Ілона Маска про те, що USAID має померти — показує рішучість DOGE різати проєкти із зовнішньої допомоги, які вимивали великий обсяг грошей», — резюмує експерт.

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Як підкреслив Данило Монін, по суті, Дональд Трамп почав проводити жорсткий протекціонізм в економічній політиці, який у середньостроковій перспективі має принести вигоди американським компаніям.

«Очевидно те, що зараз відбувається в крипті — це класичний чорний лебідь, який прийшов внаслідок економічної політики Трампа. Але я б хотів зауважити, що Трамп же ж криптобізнесмен… Так що з криптою, думаю, все буде ще ок. Але пізніше», — прогнозує експерт.

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Результатом цього обвалу може стати пауза у впровадженні нового податку на криптовалюту. Як писали «ФАКТИ» вже заяви Дональда Трампа на інавгурації викликали негативну реакцію світової економіки.

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