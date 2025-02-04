Невербальні ритуали та захист: як Кейт Міддлтон використовує своє волосся для власної впевненості

Принцеса Уельська часто торкається свого волосся, яке вона зберегла під час хіміотерапії, перед зустріччю з людьми, і робить це з двох ключових причин. Експертка з мови тіла Джуді Джейм пояснює: «Її довге розпущене волосся, її постійна посмішка і навіть її жвава мова тіла, коли вона зустрічається та вітає, все справляє враження природного тепла та впевненості. Але, як і будь-яким членам королівської сім’ї, їй також потрібно переконатися, що її укладка захищена від вітру. Проте її невербальні ритуали „захищають“ від камер, що передбачає низку хитрих прийомів і технік, які гарантують, що вона завжди справляє правильне враження. Кейт взагалі не уникає торкатися свого волосся, і ми часто бачимо, як вона торкається його рукою при наближенні до господарів або представників громадськості, коли вона в гостях», пише geo.tv.

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На думку експертки, такий трюк Кейт використовує, аби розслабити людей.

«Швидка перевірка волосся, здавалося б, сигналізує про те, що вона перевіряє, чи добре вона виглядає, перш ніж привітатися, що зробить її доступною та нестрашною. Це знижує мікростатус, завдяки чому людям буде комфортніше поруч з нею. Інша функція, однак, буде як внутрішньоособистісний сигнал для неї самої. Кейт збирається зустрітися з незнайомцями, і це викликає відчуття страху. Ці ритуали самодотику заспокоюють людину, яка їх виконує, а також людей, з якими вона зустрічаються», — зазначила пані Джуді.

Раніше повідомлялося, що Кейт Міддлтон отримала пропозицію, від якої неможливо відмовитися.

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