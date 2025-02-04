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Утримайтесь від покупок: Ісіта Гая порадила, чим краще зайнятись 4 лютого

12:07 4 лютого 2025
Що можна робити у вівторок 4 лютого, фото з відкритих джерел

У вівторок, 4 лютого, почався 7-й місячний день. Місяць перейшов у знак Тельця, а Сонце залишається у Водолії.

Про це нагадала астрологиня та нумерологиня Ісіта Гая, пише OBOZ.UA.

У цей день, за словами фахівчині, варто готуватись до випробувань і проявляти обережність.

«Вівторок буде днем випробування. Якась кармічна ситуація може з вами відбутися, якась неприємна ситуація, якась задача, яка постане перед вами», — зауважила Ісіта Гая.

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Вона порадила сьогодні нікуди не вкладати і не витрачати гроші, а також уникати вирішення серйозних задач.

«Тому що це не буде для вас, не повернеться для вас в добру сторону. Краще утриматися від покупок, тому що ви купите те, що вам не потрібно. Ніяких справ важливих не вирішуйте в цей день», — попередила астрологиня.

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За словами Ісіти, причина цього полягатиме у тому, що ми погано будемо розуміти самі себе.

«В цей день ви не будете розуміти, що вам треба, що вам не треба, що правильно, що неправильно — все буде переплутане і, скоріш за все, ви зробите те, що вам не потрібно і про що ви потім будете жалкувати», — застерегла Ісіта Гая.

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Також астрологиня пояснила, що головна задача цього вівторка — це дотримуватися своїх відчуттів у тілі, відчувати себе, орієнтуватися на фізичне.

«Ви можете почитати книжки, вивчати якусь нову інформацію. Цей день буде корисний для мандрівок, для подорожей, для того, щоб відвідувати якісь нові місця», — сказала вона.

Крім того, Ісіта Гая порадила провести цей вівторок з легкістю. Але нічого важливого не планувати й не купувати в цей день.


Нагадаємо, що мольфар Макс Гордєєв дав українцям пораду, у яку валюту вкладати гроші найближчим часом.

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