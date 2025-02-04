Не поспішайте міняти долари на гривні: Макс Гордєєв дав пораду, в якій валюті зберігати кошти

Останнім часом українці довіряють тільки визнаним у світі провидцям. Тому багатьом «віщунам» та «магам» доводиться на ходу міняти «кваліфікацію». Так, мольфар Макс Гордєєв останнім часом, крім передбачення на скандинавських рунах, почав давати поради на рівні «фінансового консультанта».

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В одній із соціальних мереж Макс розповів, в якій валюті найкраще зберігати заощадження. Зокрема, він порадив не поспішати міняти долари на гривні, адже американську валюту «зливатимуть» (певно, через хаос, який за прогнозами, повинен початися після вступу в дію низки неоднозначних указів нового президента США).

«Не спішіть із доларом. Його дійсно будуть зливати, але не поспішайте. Це станеться не сьогодні і не завтра, процес триватиме певний час», — попередив Гордєєв.

І, нарешті, в кінці відео він дав відповідь, в якій же валюти краще тримати кошти — і це не японська єна, і не біткойни.

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Нагадаємо, що начальник департаменту казначейства банку «Глобус» Тарас Лєсовий розповів «ФАКТАМ», що буде з курсом долара у лютому.

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