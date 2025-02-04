Згідно з останнім звітом Всесвітнього економічного форуму, світовий ринок праці очікує суттєва трансформація. Каталізатором масштабних змін є, перш за все, стрімкий розвиток технологій. Найбільшою проблемою на ринку праці стане невідповідність між наявними і необхідними компетенціями. Сьогодні ніхто не може точно сказати, які професії будуть затребувані навіть у найближчі роки. Але очевидним залишається те, що для заробітку людина повинна набувати нових навичок і мати досить широкий діапазон професійних компетенцій. В інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка та дослідниця історії української порцеляни, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк розповіла про унікальну серію «Малий бізнес».

«Ця серія була створена саме у рік, коли стало відомо про банкрутство Коростенського фарфорового заводу»

- Серія «Малий бізнес» виконана на Коростенському фарфоровому заводі Валентиною Трегубовою в 2006 році, — розповідає Людмила Карпінська-Романюк. — Ця скульптурна група з десяти фігурок стала останньою у творчості Валентини Михайлівни. У ній вона показала реалії років, коли у наше життя увійшло поняття «малий бізнес». Це явище у суспільстві було досить неочікуваним, адже незадовго до його появи перепродаж товарів був суворо заборонений та передбачав суворе покарання.

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Серед створених Валентиною Трегубовою образів — чоловіки та жінки, що продають різноманітні товари на ринку: це і закрійник, що торгує одягом, і жінка, що реалізує взуття, і хлопець, що назбирав у лісі для продажу гриби… Серед образів є навіть художниця, яка продає порцелянові вази — можливо, створені нею, та не виключено, що вона їх отримала на підприємстві замість зарплати. В одній руці мисткиня тримає вазу, у іншій — пензлик. Очевидно, вона опинилась на роздоріжжі: що робити далі?

В. Трегубова. Малий бізнес. Художниця. Коростенський ФЗ. 2006

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— Мабуть, для Валентини Трегубової це була болюча тема, адже талановитому художнику не місце на базарі…

- Безсумнівно. Саме у 2006 році стало відомо про банкрутство Коростенського фарфорового заводу, де Валентина Михайлівна з чоловіком Миколою Трегубовим пропрацювали майже пів століття. Вона була головним художником заводу, а він — провідним скульптором. Чимало їх творів можна назвати справжніми шедеврами.

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— А це ж був один із провідних фарфорових заводів України!

- У період розквіту він навіть увійшов до десятки кращих порцелянових мануфактур Європи. На початку 1990-х завод, приватизований його працівниками, впевнено пристосовувався до ринкових умов. За якістю та естетичним рівнем коростенський посуд був товаром світового класу. Про це свідчили експортні постачання посуду до різних країн світу, успіхи на міжнародних виставках, а також численні національні та міжнародні нагороди. Пік виробництва порцеляни припав на 2001 рік. У цей час завод, де працювало до трьох тисяч працівників, випускав близько 12 мільйонів одиниць виробів. Підприємство було переможцем конкурсу «100 найкращих товарів України». Справжньою трагедією для працівників галузі стало закриття одного за одним фарфорових заводів, яких в Україні було сімнадцять.

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У 2006 році стало відомо про банкрутство Коростенського фарфорового заводу. Такої долі зазнало чимало підприємств у різних галузях. Чимало фахівців змушені були торгувати на базарі, адже потрібно було виживати, кормити родини. От фігурка юнака, що торгує зібраними у лісі грибами. Можливо, це студент або молодий спеціаліст. Та про це можна лише здогадуватися…

В. Трегубова. Малий бізнес. Хлопець з грибами. Коростенський ФЗ. 2006

— Дуже колоритні фігурки і двох молодих жінок. Одна з них продає рибу, інша — чоботи. Продавчиня риби голосно рекламує свій товар. Звернула увагу, як майстерно передана Валентиною Трегубовою манера торгівлі. Хтось робить це впевнено, як продавчиня риби, а хтось дещо соромиться своєї нової місії, як, наприклад, художниця, що продає вазу.

В. Трегубова. Малий бізнес. Риба. Коростенський ФЗ. 2006

— Цікаво розглядати деталі. Жінка, що продає взуття, нудьгує по причині відсутності покупців. Біля неї сидить песик. В композицію додано стійку для демонстрації товару, яку жінка, певно, привезла із-за закордону.



В. Трегубова. Малий бізнес. Чобіток. Стійка. Коростенський ФЗ. 2006

— Яка фігурка у цій скульптурній серії ваша улюблена?

— Закрійник, певно швейної фабрики, який продає плаття власного пошиття. Поряд з ним — велика картата сумка, яка стала символом базарної торгівлі. Закрійник голосно пропонує товар, демонструє плаття… Та продати товар не так легко.



В. Трегубова. Малий бізнес. Закрійник. Коростенський ФЗ. 2006

— Чи була втілена дана тема ще у якихось роботах?

- Фарфоровій серії «Малий бізнес» немає аналогів у світі. Цікаво, що Валентина Трегубова свою першу скульптурну групу «Наші будні», створену наприкінці 1950 -х років, теж присвятила професіям. У ній було шістнадцять скульптур. Колгоспниця, лікар, стюардеса, буфетниця, механізатор… У 1954 році Валентина Трегубова закінчила Львівський інститут прикладного мистецтва, а 1956 році почала свій трудовий шлях на Коростенському фарфоровому заводі. Вдень вона працювала на підприємстві над посудом, а потім вдома ввечері ліпила фігурки, віддаючись своєму захопленню. Попри те, що вона закінчила факультет монументальної скульптури, практично виявилося, що художницю більше захоплюють малі форми. «Вони демократичні, доступні масовому споживачеві, — розповідала мені Валентина Михайлівна. — А що може бути приємнішим для художника, ніж увага людей?» У 1958 році вона запропонувала їх до запуску у виробництво. Дотримуючись єдиного стилю в кожній окремій мініатюрі, автор втілила взяті з життя образи, що запам'ятовуються — у кожному яскраво виражені як характери персонажів, так й особливості професій. Колгоспниця, механізатор, буфетниця, міліціонер — це образи людей з далеких 1950-х років. Закінчуючи свій трудовий шлях, маючи у творчій скарбниці більш ніж тисячу робіт, останню свою роботу «Малий бізнес» Валентина Трегубова присвятила осмисленню суспільних процесів перехідного періоду від XX до ХХІ століття.

Раніше «ФАКТИ» публікували розповідь колекціонерки Людмили Карпінської-Романюк про порцелянові прикраси, створені сучасними українськими митцями.

До речі, запрошуємо читачів «ФАКТІВ», які є поціновувачами краси порцеляни, до першого в Україні Музею фарфорових фігур ShvetsMuseum. У колекції музею ви зможете побачити найкращі зразки світових фарфорових мануфактур. Неймовірна порцелянова подорож подарує вам чимало позитивних емоцій та запам’ятається на все життя!

Фото у заголовку В. Трегубова. Фігурки скульптурної серії «Малий бізнес». Коростенський ФЗ. 2006

Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк

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