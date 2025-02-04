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Незадовго до загибелі отримав нагороду від командувача Нацгвардії: на Донеччині віддав життя за Україну боєць з Рівненщини

20:34 4 лютого 2025
Денис Коломієць

Громади Вараша й Рафалівки віддали останню шану загиблому воїну Денису Коломійцю. 26-річний стрілець-санітар групи вогневої підтримки підрозділу Національної гвардії України загинув у бою на Донеччині, повідомляє міська рада:

«Денис народився у місті Вараш. Згодом сім’я захисника переїхала до Нової Рафалівки, де пройшло його дитинство. До військової служби він працював у поштовій компанії».

За словами земляків, 15 травня 2023 року Денис Коломієць вступив на військову службу за контрактом до лав Національної гвардії України.

«Обрав роту спеціального призначення з охорони та оборони об'єктів життєзабезпечення філії «ВП «Рівненська АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом». Незадовго до загибелі отримав відзнаку — нагрудний знак «За сміливість і рішучість» від командувача Нацгвардії», — повідомили у міськраді.

26-річний Денис Коломієць загинув 17 січня під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Лише 27 січня побратимам вдалося евакуювати тіло загиблого захисника.
Героя поховали у селищі Рафалівка зі всіма почестями.

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Раніше повідомлялося, що в бою під Куп’янськом загинув 33-річний воїн з Прикарпаття Іван Балацький.

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